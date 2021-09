Cîţu, mesaj la întâlnirea cu prefecţii: "Să nu se închidă niciun centru de vaccinare. Avem toleranţă zero pentru cei care falsifică certificate de vaccinare"

Mesaj pentru reprezentanţii poliţiei

Şeful Guvernului a atras atenţia şi asupra fenomenului de falsificare a certificatelor de vaccinare şi a precizat că autorităţile vor avea toleranţă zero faţă de acest fenomen.„Al doilea subiect vaccinarea. Este clar că avem un număr în creştere de persoane infectate şi aici trebuie să fim foarte atenţi. Campania de vaccinare trebuie să continue. Vreau de la dumneavoastră să ne asigurăm că avem capacitate de vaccinare intactă, să nu se închidă niciun centru de vaccinare să ne asigurăm că oameni se pot vaccina ca şi până acum. Trebuie să îi informaţi pe oameni de beneficiile vaccinării.Bineînţeles trebuie făcute eforturi speciale de informare în mediile rurale, dar ştiţi foarte bine că vaccinarea nu e obligatorie. Trebuie să explicăm foarte bine legat de vaccinarea copiilor sub 18 ani”, a afirmat Florin Cîţu , la videoconferinţa de joi cu prefecţii şi reprezentanţii DSP de la Palatul Victoria „Pentru reprezentanţii poliţiei trebuie să verificăm fiecare caz de falsificare a certificatelor de vaccinare . Au fost câteva situaţii şi de aceea trebuie să ne implicăm direct. Ştiu că aţi făcut tot felul de acţiuni. E important să ştie oamenii că avem toleranţă zero pentru cei care falsifică certificate de vaccinare, pentru că cine face asta pune în pericol siguranţa altor persoane. Orice resurse de care aveţi nevoie trebuie să spuneţi, dar trebuie să stopăm acest fenomen”, a conchis Cîţu.