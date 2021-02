Florin Citu, intrebat daca va candida la Congresul PNL: Sunt vicepresedinte al partidului, cu totii vrem sa candidam la Congres

Intrebat de jurnalisti daca va candida la acest Congres, care va avea loc, cel mai probabil, in toamna lui 2021, Citu a afirmat: "Sunt vicepresedinte al PNL, va dati seama, cu totii vrem sa candidam la Congres"."Stiu ca exista un risc politic pentru premierul care isi asuma asa ceva, stiu ca in acest moment foarte multi lideri politici se dau la o parte pentru ca a face reforma e complicat, e nevoie de asumare si nu vrea nimeni sa-si asume acest lucru. Imi asum eu, cu toate riscurile politice, chiar daca stiu ca si in PNL, unde eu activez ca vicepresedinte, va urma un Congres si vor fi si acolo candidaturi.Nu ma intereseaza acest risc, imi asum acel risc si mai departe indiferent de costul pe care s-ar putea sa-l platesc in acel Congres, pentru orice functie as candida acolo", a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, Florin Citu Intrebat daca va candida la Congres, Citu a replicat: "Sunt vicepresedinte al PNL, va dati seama, cu totii vrem sa candidam la Congres".Intrebat din nou, ulterior, daca va candida ca presedinte al PNL, el a afirmat: "Este prea devreme sa discutam despre asa ceva, eu v-am spus doar ca in acest moment imi asum orice risc politic pentru a face Romania sa mearga pe directia buna. Orice cost politic, indiferent care este acela".