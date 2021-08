Pe cine vizează cu adevărat dezvăluirile despre „aventurile lui Cîțu în SUA”. „Un mesaj cu mantă, foarte delicat, către Iohannis”

”Nu mi-a comunicat în discuţiile interpersonale acest episod”

Filosoful Sorin Cucerai este însă de părere că dezvăluirea nu vine din tabăra Orban și nici măcar nu-l vizează pe Florin Cîțu. În opinia analistului adevărata țintă a mesajului transmis prin această dezvăluire ar fi chiar șeful statului.„Dezvăluirile despre aventurile lui Cîțu în America nu vin nici pe departe de la Orban. Și, în realitate, nici măcar nu-l privesc pe Cîțu, Cîțu e (și a fost întotdeauna) o cantitate neglijabilă într-un război al altora.Dezvăluirile sunt de fapt un mesaj cu mantă, foarte delicat, către Iohannis. De genul „știm ce-ai făcut astă vară”.Ele vin, prin intermediul PSD (Flux24, na), de la unii care nu-l iubesc deloc pe Iohannis. Și care au câștigat alegerile în America, ba l-au și trimis ambasador la UE pe un fost ambasador în România căruia Trump îi vroia pielea (iar Iohannis a încercat să-l servească pe Trump, ceea ce nu se face).Sunt dezvăluiri despre Cîțu doar pentru că Cîțu e creația lui Iohannis - și vin în timpul alegerilor interne din PNL doar pentru că Iohannis a forțat alegerile astea.Și nu începi niciodată cu atacuri directe la Iohannis. La început, le dai cu manta, să priceapă andrisantu' și să facă un pas în spate. Dar dacă nu înțelege sau nu face, vor veni și alea directe. Nuclearele, gen.În orice caz, mesajul e clar: cine e cu Cîțu, e cu Iohannis - și cine e cu Iohannis, e indezirabil, adică e cu Iohannis pe barba lui sau a ei și va suferi consecințele.Aș putea să explic de ce, unde și cum, dar e prea mult de scris și mi-e lene. Oricum, ideea pe scurt e asta: vom avea un 2024 interesant”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook Acesta susține, în completarea mesajului de mai sus, că favorit pentru funcția de la Cotroceni va deveni Mircea Geoană.„..iar Geoană va fi președinte, primul președinte dat de PSD de la Iliescu încoace. tot ce trebuie să facă Ciolacu e să accepte unele compromisuri destul de ușor de acceptat: să vină cu un program economic de stânga, să lase justiția în pace și să se revină la situația pre-Dragnea, să controleze AUR (PSD fiind, prin tradiție, partidul care ține sub control extremismele de la noi), și să pregătească un premier cât de cât spălat. în rest, Ciolacu și PSD vor primi victoria pe tavă. e cumva hazliu că cel mai puțin inteligent președinte al PSD va aduce partidului lui o victorie fără precedent din 2000 încoace: parlamentul, guvernul și președinția. cum ar veni, „la barza chioară îi face dumnezeu cuib”, a subliniat acesta. Ludovic Orban a declarat joi, 12 august, că nu a primit nici de la Florin Cîţu , nici de la serviciile de informaţii datele legate de faptul că premierul a stat două zile în arest după ce a fost prins în Statele Unite conducând sub influența alcoolului."Vă spun sincer, ce m-a deranjat la declaraţia domnului Cîţu a fost aşa, parcă o uşoară supărare că a fost făcută publică această informaţie. Cel care ar fi trebuit să facă publică această informaţie este Florin Cîţu. Dacă Florin Cîţu este supărat pe cineva, ar trebui să fie supărat pe el, pentru că el ar fi trebuit să informeze opinia publică cu privire la această întâmplare din viaţa lui. S-a întâmplat, face parte din acele părţi din penumbră sau din umbră, care pot să o aibă mulţi oameni. Cea mai bună cale de a te elibera de astfel de lucruri este să mărturiseşti, să spui tu, să vorbeşti tu despre lucrul respectiv. Cum să fie supărat cineva că o astfel de informaţie apare în spaţiul public? Probabilitatea ca o astfel de informaţie să apară în spaţiul public este uriaşă”, a afirmat Ludovic Orban Pe de altă parte, președintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu , susține că apariția informației cu reținerea lui Florin Cîțu în SUA nu este o noutate în partid.El a susținut că mai mulți liberali se lăudau că au informația care îl va desființa pe Florin Cîțu.„Știam că va apărea acest subiect în această campanie, pentru că în urmă cu aproximativ două luni anumiți colegi de partid se lăudau că au informația care îl va desființa pe Florin Cîțu. Nu există informație care să poată distruge un om asumat și care vorbește deschis despre orice subiect.În plus, nimeni nu suportă mizeriile aruncate într-o campanie electorală. Așa au încercat unii și cu George W. Bush în campania electorală pentru alegerea președintelui SUA din 2000. George W. Bush a câștigat!Și Florin Cîțu va câștiga președinția Partidului Național Liberal”, a transmis Dan Vîlceanu