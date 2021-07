Florin Citu, planuri pentru sefia PNL: Vreau sa fie cel mai mare partid din Romania. Fara Iohannis nu aveam nici guvernare, nici premier

"Eu vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania, nu al doilea. Cel mai mare partid politic din Romania. Iar pentru asta trebuie sa avem curaj sa ne uitam in trecut, sa vedem de ce nu este astazi PNL cel mai mare partid din Romania fiindca a avut toate atuurile si trebuie sa ne uitam in ultima campanie electorala. Trebuie sa fim sinceri cu noi sa admitem ca daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis astazi nu aveam nici guvernare, nici premier. Cine vorbeste astazi impotriva presedintelui vorbeste PNL, impotriva Guvernului", a declarat Florin Citu, sambata, la conferinta de alegeri de la PNL Neamt.El a precizat si de ce nu este PNL cel mai mare partid din Romania."De ce nu este PNL cel mai mare partid din Romania? Pentru ca nu a avut curajul sa faca ceea ce am promis. Am promis sa facem reforma administratiei publice, nu am facut-o pentru ca exista un cost electoral. Am promis ca facem reforma pensiilor, nu am facut-o pentru ca exista un cost electoral, asa ni se spune. Am promis ca facem reforma in sectorul bugetar, nu am facut-o pentru ca exista un cost electoral. Am promis ca nu mai dam subventii peste tot in tara si pomeni, nu am facut-o pentru ca se spunea ca exista un cost electoral", a transmis premierul.Prim-ministrul a mai spus ca pentru ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania trebuie ca liberalii sa se tina de cuvant.Cristian Bacanu, sustinator al premierului Florin Citu in cursa pentru presedintia PNL, a pierdut vineri alegerile pentru sefia PNL sector 5, in fata lui Dan Meran, la o diferenta de 40 de voturi.Pe de alta parte, fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru a fost reales vineri, 2 iulie, presedinte al Filialei Teritoriale PNL Vaslui. Acesta a primit 255 de voturi, in timp ce contracandidatul sau a fost votat doar de 40 de membri.Sustinut de premierul Florin Citu, care le-a transmis delegatilor ca Nelu Tataru este alegerea cea mai potrivita pentru organizatia liberala vasluiana, fostul ministru al Sanatatii a fost votat de 255 de membri PNL prezenti la conferinta de alegeri. Contracandidatii sai, prim-vicepresedintele PNL Vaslui, Marius Arcaleanu si primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros, au primit 40, respectiv 15 voturi, in timp ce trei voturi au fost declarate nule.