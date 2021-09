Florin Cîțu, într-un moment de cumpănă pentru coaliție: "Succes, România! Astăzi câștigăm big time!”

Mesajul, care vine la câteva ore după decizia lui Cîțu de a-l remania pe ministrul Justiției, Stelian Ion , se referă, totuși, la meciul din această seară, când România are programată partida cu Islanda.Comentariile dau și un alt sens postării:"Ieri a pierdut Big Time!""Greu să cred că batem Portugalia la U20...dă-ți demisia și câștigăm toți.""Ați găsit un PNDL și pentru islandezi? Merg și ăia cumpărați la bucată, totul pentru echipa câștigătoare?"Florin Cîțu a anunțat miercuri, 1 septembrie, remanierea din funcție a ministrului Justiției , Stelian Ion, acuzat că a blocat adoptarea programului PNDL.„Nu voi accepta în guvern miniștri care se opun dezvoltării României”, a spus premierul.El l-a propus interimar la Justiție pe Lucian Bode Reprezentanții USR PlLUS au anunţat că îşi retrag sprijinul politic pentru premierul Cîţu, "care a aruncat ţara în criză politică" și că vor susţine o moţiune de cenzură împotriva premierului.Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern şi are tot sprijinul formaţiunii pentru continuarea reformei din justiţie, inclusiv desfiinţarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, "procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîţu".