Florin Cîțu susține că nu se taie din fondurile Ministerului Muncii. „Încasăm mai mulţi bani la buget, iar deficitul scade chiar în condiţiile în care am crescut pensiile”

„Acesta este un lucru bun şi va trebui să ne uităm altfel. La pensii există un deficit. Acel deficit este finanţat prin subvenţie de la bugetul de stat. Faptul că noi reducem sumele pe care le dăm de la bugetul de stat către Ministerul Muncii înseamnă că de fapt am încasat mai mulţi bani din contribuţii şi acel deficit s-a redus, deci am crescut pensiile anul trecut.Şi anul acesta au crescut pensiile, pentru că punctul de pensie e mai mare în medie decât anul trecut. Şi cu toate acestea, chiar cu o pensie mai mare, am încasat mai mulţi bani la buget din contribuţii şi acel deficit a scăzut şi nu mai e nevoie să alocăm resurse de la bugetul de stat. Despre asta este vorba la Ministerul Muncii. Deci, asta este explicaţia, nu se taie nimic de la Ministerul Muncii, avem un lucru foarte bun, încasăm mai mulţi bani la buget, iar deficitul scade chiar în condiţiile în care am crescut pensiile”, a afirmat Florin Cîţu, joi la Palatul Victoria Ministerul Sănătăţii va primi în plus peste 3,5 miliarde de lei, Ministerul Finanţelor peste 3 miliarde de lei, iar Ministerul Dezvoltării peste 1,8 miliarde de lei.Peste 7 milioane de lei va primi în plus şi Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, peste 6 milioane Ministerul Energiei, peste 5 milioane Ministerul Mediului, peste 3 milioane Ministerul Transporturilor şi peste 2 milioane Ministerul Educaţiei.Cele mai mari tăieri de fonduri se vor înrgistra la Ministerul Muncii, de unde Ministerul de Finanţe, condus intermar de premierul Florin Cîţu, îşi propune să taie peste 2,7 miliarde de lei. De asemenea, se vor tăia fonduri de la Curtea de Conturi şi de la Senat.”Cer responsabiltate şi performanţă de la miniştri. Nu accept solicitări pentru alocare suplimentară, la rectificarea bugetară, a 40 de miliarde lei, din moment ce execuţia, după 6 luni, arată că au rămas 20 de miliarde de lei necheltuiţi”, a transmis, miercuri, premierul Florin Cîţu.Premierul Florin Cîţu a anunţat, luni, că a făcut o primă variantă a rectificării bugetare şi va transmite documentul către liderii coaliţiei de guvernare.