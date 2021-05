Florin Citu sustine ca este atent la ministri: "Evaluarea se face permanent". Raspunsul privitor la remanierea lui Claudiu Nasui

Seful Guvernului a mai spus ca prioritatea acum este sa fie un PNRR de succes, o campanie de vaccinare de succes pentru a putea reveni la normalitate si avem o economie care explodeaza, lucru care va duce la investitii si crearea unor locuri de munca."Nu. Nu e inca o remaniere in acest moment. Evaluarea ministrilor se face permanent. In acest moment ne concentram pe un PNRR de succes, sa avem o campanie de vaccinare de succes, sa revenim la normalitate si sa avem o economie care explodeaza Deja vedeti ca estimarile cu care am inceput anul se modifica. Fiecare agentie de rating, institutie internationala vine si spune ca lucrurile merg mai bine, estimeaza o crestere mai mare, ceea ce inseamna investitii, ceea ce inseamna locuri de munca mai multe, s.a.m.d.", a afirmat Florin Citu, intrebat dupa vizita de marti la Centrul de vaccinare organizat la Liceul Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt" din Satu Mare, daca ia in calcul schimbarea lui Claudiu Nasui de la portofoliul Economie.Premierul Florin Citu a anuntat ca proiectul de lege privind 5G va merge in procedura de urgenta si este asteptat ca raportul sa fie in aceasta saptamana in Camera Deputatilor si apoi sa mearga in Senat Seful Executivului a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, daca este surprins de decizia ministrului Economiei, Claudiu Nasui, de a cere amanarea legii 5G si daca aceasta i-a oferit explicatii in acest sens."Am vazut ca a si comunicat. Lucrurile sunt clare, ramane asa cum a stabilit Guvernul. Am vorbit cu membrii in Parlament si cu presedintele Camerei Deputatilor, va fi procedura de urgenta, nu se va intampla nimic, acest proiect de lege va merge in procedura de urgenta, ma astept raportul sa fie in Camera Deputatilor in aceasta saptamana si apoi sa mearga la Senat", a precizat Citu.Premierul Florin Citu s-a aratat surprins, saptamana trecuta, de decizia ministrului Economiei Claudiu Nasui de a solicita amanarea dezbaterii in Parlament a propunerii legislative care reglementeaza implementarea retelelor 5G, in contextul in care pe 15 aprilieExecutivul a aprobat un proiect de lege privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G.In replica, Claudiu Nasui a precizat ca este o minciuna faptul ca nu ar sustine proiectul de lege privind implementarea retelelor 5G in Romania, deoarece Ministerul sustine fara echivoc aceasta lege si a discutat deja cu premierul Florin Citu despre subiect.