Analist politic, despre principala urgență la PNL: „Misiunea lui Cîţu după ce câştigă la Congres e să exorcizeze PNL-ul, să scoată pesedismul din el”

„Pe lângă reformele la nivel naţional, după 25 septembrie, Cîţu mai are făcut nişte curăţenie în partid . Deh, tehnocrat-tehnocrat, dar eşti şeful unui organism politic. Misiunea lui, din ce văd eu, nu e să treacă partidul de la 'conservatorism' la 'progresism' sau mai ştiu eu ce elucubraţii pseudo-ideologice, cum am citit prin presă. Misiunea lui e să scoată pesedismul din PNL. Adică un fel de exorcizare. Orban nu prea şi-a bătut capul cu asta, dimpotrivă, a continuat tradiţia înaintaşilor. Când zic pesedism nu mă gândesc la vreo ideologie de stânga, ar fi comic să confunzi stânga cu PSD . Pesedismul înseamnă să nu împarţi puterea cu nimeni, să colonizezi toate instituţiile statului când vii la guvernare, să cumperi şi să şantajezi presa şi să-ţi creezi avantaje electorale prin orice mijloace. Plus 'a furat, da' ne-a dat şi nouă', se ştie. Bine, şi Ciolacu zice că vrea să scoată pesedismul din PSD, dar mai vedem... Apropo de 'a furat, da' ne-a dat şi nouă', testul, pentru Cîţu, înseamnă decuplarea unor filiale de la ugerul unor entităţi private. Ăştia de la sectorul 1 nici nu se mai ascund măcar”, a subliniat Sebastian Lăzăroiu într-o postare pe pagina sa de Facebook Fostul consilier prezidenţial susţine că mai ştie cel puţin o filială care e condusă de o mare firmă.„Politica-i politică, afacerile sunt afaceri. Că ai diverşi sponsori care promovează o agendă de ramură economică, asta poate fi trecut cu vederea. La fel de bine poţi să ai organizaţii ale societăţii civile cărora să le promovezi interesele în schimbul unei susţineri. Există şi alte resurse, în afară de bani, utile în campanie. Dar să ai filiale conduse politic de o companie, asta, mai târziu sau mai devreme, n-are cum să nu explodeze în partid. Sigur, liberalii de la sectorul 1 zic că mai e până la alegeri, deci nu contează că pierzi voturi sau simpatii, dacă câştigi niscaiva bani sau influenţă. Pe urmă, o parte din bani îi bagi în campanie şi te redresezi electoral. Asta e o gogoriţă, bineînţeles, pe care liberalii au folosit-o la Bucureşti ani de zile, ca să-şi justifice lăcomia. Lăsaţi-ne să facem nişte mălai, că avem nevoie la alegeri. Aşa au ajuns pe locul al treilea şi alunecă uşor spre al patrulea”, a punctat Lăzăroiu.În opinia analistului, primul test pentru Cîţu va fi organizaţia de la Sectorul 1, care ar trebui dizolvată şi reînfiinţată, pentru că acolo „unde pui degetul e Romprest”, şi dacă nu e Romprest, „e vreun dezvoltator imobiliar”.„Deci, primul test pentru Cîțu va fi organizația de la S1. Ea trebuie dizolvată și reînființată. Acolo, unde pui degetul e Romprest. Și daca nu e Romprest, e vreun dezvoltator imobiliar. Cum povestea din sector are deja notorietate națională și cum sunt destui care înțeleg ce se întâmplă, filiala e ca un bolovan de gâtul PNL. Poți să te amăgești că n-a știut Cîțu cât e pâinea și Vâlceanu cât e salariul minim și că de asta scade partidul. Dar asta înseamnă să fii orb și să te prefaci că nu înțelegi cât de scandalos e ce se întâmplă cu PNL S1. Pur și simplu ei copiază comunicatele Romprest. Și, repet, nu e singura filială în situația asta. Celelalte sunt mai discrete”, a conchis Lăzăroiu.