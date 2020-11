Florin Citu: Necesarul de finantare pentru anul acesta este de 138 miliarde lei. Datoria publica creste cu 6,5 puncte procentuale. Suntem Guvernul cel mai responsabil

"O discutie in timpul acestui an, in spatiul public, a fost despre finantarea deficitului bugetar. Cum a fost finantat deficitul si s-a aratat foarte mult cu degetul catre imprumuturi, catre datoria publica. Si aici sunt cateva lucruri care trebuie remarcate. (...) Necesarul de finantare pentru anul acesta este de 138 miliarde lei, dar din acesti 138 miliarde lei avem 50 miliarde lei care vin imprumuturi din trecut. Am fost nevoiti sa platim 10 miliarde lei doar in octombrie, deci bani luati in trecut de guvernele anterioare - cei 10 miliarde lei luati in 2017 - foarte prost administrata datoria publica. (...) Datoria publica in Romania creste anul acesta cam cu 6,5 puncte procentuale. Restul Europei creste in medie cu 20 de puncte procentuale. Daca ne ducem la criza care nu a avut aceeasi magnitudine (in 2008-2009), vom vedea ca in perioada 2009-2010 datoria publica a crescut cu 20 de puncte procentuale", a sustinut Citu, intr-o conferinta de presa.Ministrul Finantelor a subliniat ca, in Romania, datoria publica anul acesta creste doar cu 6,5 puncte procentuale, in comparatie cu restul tarilor din Europa care au o crestere a datoriei de 20 de puncte procentuale."Repet, o criza mai mica - 20 de puncte procentuale, toata Europa - 20 de puncte procentuale crestere datorie publica, noi doar cu 6 puncte procentuale. Suntem Guvernul cel mai responsabil in acest moment, cu cea mai mica crestere a deficitului bugetar si cea mai mica crestere a datoriei publice din Uniunea Europeana, cu reducerea costurilor pentru datoria publica", a afirmat el.