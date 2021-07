Florin Cîțu, neinteresat de conflictul de la Sectorul 1: „Nu este rolul meu să mă duc să văd ce se întâmplă cu coaliţia politică”. Despre înscrierea lui Nicușor Dan în PNL

Dialogul nu trebuie să se facă prin presă

"Nu e vorba despre mine. Merg pe stradă şi mă întreabă lumea de ce nu e tăiată iarba nu ştiu în ce parc sau de ce nu se ridică gunoiul etc. etc. ŞI atunci le spun că eu voi face tot ce pot, voi transmite mesajul către primarul general sau primarul de sector, dar atribuţiile sunt ale primarilor”, a declarat primul ministru , marţi seară, la Digi 24.Întrebat dacă la nivel politic este afectat, premierul a răspuns: "Ne afectează pe noi toţi pentru că decontăm toţi, această coaliţie decontează; dacă un primar susţinut de noi nu are performanţe, cu toţii decontăm”.Cîţu a susţinut că nu este "nemulţumit", ci "nedumerit" în legătură cu faptul că Nicuşor Dan nu s-a înscris în PNL În ceea ce priveşte acuzaţiile pe care la nivel local aleşii PNL şi cei ai celorlalte partide din coaliţia de guvernare şi le aduc, în unele sectoare, premierul consideră că dialogul nu trebuie să se facă prin presă.Despre divergenţele dintre aleşii locali de la nivelul Sectorului 1, premierul susţine că acestea trebuie tranşate la nivel politic."Cred că era o responsabilitate a fostului preşedinte al PNL Bucureşti să intervină, poate că preşedintele actual poate să intervină să vadă ce se întâmplă, pentru că e o coaliţie politică, până la urmă. Nu este rolul meu, ca premier, să mă duc să văd ce se întâmplă cu coaliţia politică. Până la urmă, acolo erau reprezentanţi care ar fi trebuit să intervină. (...) Soluţiile trebuie să le găsească în dezbaterile din interiorul coaliţiei şi să nu uite că sunt acolo pentru cetăţenii României”, a mai declarat premierul.Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , a acuzat, vineri, PNL şi PSD că au boicotat şedinţa Consiliului Local în care urma să fie mandatată pentru promovarea unei acţiuni de reziliere a contractului cu Romprest.În replică, reprezentanţii PNL au susţinut că „executarea contractului de salubritate ţine doar de primar, iar primarul nu are nevoie de împuternicirea Consiliului Local pentru a cere instanţei rezilierea contractului”.Consiliul Local Sector 1 a aprobat, în şedinţa de marţi, proiectul de hotărâre, cu trei amendamente ale PNL, prin care este mandatată Clotilde Armand, primar al Sectorului 1, să demareze o acţiune în instanţă de reziliere a contractului cu Romprest. Edilul a precizat că „dincolo de linşaj mediatice, dincolo de jignirile şi calomniile împotriva mea, după lungi bătălii”, consilierii i-au acordat posibilitatea să cerea în justiţie rezilierea acestui contract cu Romprest.Înaintea şedinţei CL Sectorul 1, liderul PNL Sector 1 Sebastian Burduja a anunţat marţi că liberalii care sunt în Consiliul Local al Sectorului 1 vot susţine demersul în instanţă al edilului Clotilde Armand pentru rezilierea contractului cu Romprest, însă va fi depus un amendament pentru a fi asigurat că votul în CL este dat pe oportunitate. El a mai spus că partidul din care face parte nu vrea să înlocuiască „firma unei mafii, cum spune doamna primar, cu firma unei alte mafii”.În Sectorul 1 a fost declarată stare de alertă din cauza situaţiei gunoaielor.