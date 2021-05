Se inteteste lupta pentru putere din PNL. Florin Citu, absent de la evenimentul organizat de Ludovic Orban, la 146 de ani de la infiintarea partidului

Zi de sarbatoare pentru PNL

"Desi apare pe programul de astazi, premierul Florin Citu nu a venit. Au venit doar cativa ministri din cabinetul sau. Incepe lupta pentru Congres", au precizat surse liberale pentru Ziare.com. Pe agenda premierului Citu apare astazi un singur eveniment: videoconferinta cu prefectii, incepand cu ora 16.00.Chiar daca nu a participat la ceremonia organizata de Ludovic Orban , premierul Florin Citu a scris un mesaj pe pagina de Facebook . Acesta a afirmat, la aniversarea a 146 de ani de la infiintarea PNL, ca, atunci cand a decis sa intre in politica, a stiut ca singura varianta este sa fie liberal."La multi ani, Romania liberala!Partidul National Liberal aniverseaza astazi 146 de ani de la infiintare.Aproape un veac si jumatate in care PNL a promovat singura solutie pentru bunastarea tuturor cetatenilor: liberalismul.Cand am decis sa intru in politica, am stiut ca singura varianta este sa fiu liberal.DOAR liberalismul salveaza Romania, iar romanii trebuie sa stie ca guvernul de dreapta este singura solutie!In 2019, PNL a scapat tara de PSD si si-a asumat guvernarea intr-o perioada foarte dificila.Acum, guvernul pe care il conduc isi asuma cele mai curajoase reforme liberale.Pentru Romania urmeaza o etapa importanta, de crestere economica. Nu exista alta solutie, doar liberalismul.La multi ani, PNL!", a scris Citu.Totodata, surse politice au sustinut ca premierul Florin Citu isi va anunta in perioada imediat urmatoare candidatura la presedintia PNL. Insa, nu va fi singurul contracandidat al lui Ludovic Orban. Un al 3-lea nume se pregateste sa intre in lupta pentru sefia formatiunii politice. In partid sunt vehiculate la aceasta ora si numele lui Emil Boc Dan Motreanu sau chiar Rares Bogdan Sociologul Alfred Bulai a explicat pentru Ziare.com ca, din pozitia de sef al Guvernului, Florin Citu are foarte mari sanse sa il invinga pe Ludovic Orban la Congresul ce va avea loc in aceasta toamna."Daca Florin Citu va fi contracandidatul principal al lui Ludovic Orban, atunci el trebuie sa fie si intr-o pozitie comfortabila pentru a avea castig de cauza. Din pozitia de sef al Guvernului, Florin Citu are foarte mari sanse la Congresul PNL.Va garantez ca daca Florin Citu va ramane pe pozitii si va candida la Congres, jumatate dintre filiale isi vor schimba instant parerea. Citu este cu banii, sa nu uitam", a precizat sociologul pentruPartidul National Liberal aniverseaza, luni, 24 mai, in judetul Arges, implinirea a 146 de ani de la infiintare. Ceremoniile, la care participa presedintele PNL, Ludovic Orban, si reprezentantii conducerii partidului, au loc la Muzeul National "I. C. Bratianu", din localitatea argeseana Stefanesti.Astfel, cu aceasta ocazie, se va aduce un omagiu familiei Bratianu, prin depunerea de coroane de flori la Capela Bratienilor.Totodata, pe platoul din fata Vilei Florica este programat un eveniment de aniversare a 146 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal si de evocare a 200 de ani de la nasterea marelui om politic Ion C. Bratianu.Nu in ultimul rand, in program figureaza si vizitarea Muzeului National Bratianu si a expozitiei temporare Ion C. Bratianu, din interiorul muzeului