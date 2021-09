Florin Cîțu nu își dă demisia: ”PNL nu îşi va da niciodată jos propriul Guvern”

„Demisia premierului înseamnă să îşi dea jos propriul Guvern”, a mai spus prim-ministrul. El a mai spus că dacă USR PLUS susţine o moţiune de cenzură, atunci miniştrii partidului ar trebui să îşi dea demisia de onoare. Mandatul este de a discuta în coaliţie şi nu în exteriorul coaliţiei. Soluţia se găsesc în coaliţie, nu în negocieri cu inamicii noştri, duşmanii poporului român, cu PSD sau cu extremiştii. Eu nu cred că în România astăzi cine vine în această coaliţie poate să aducă la masă extremişti.Votul BPN al PNL a fost în unanimitate de susţinere a premierului. PNL şi eu nu facem compromis cu PSD. A negocia cu PSD este a negocia împotriva poporului român”, a afirmat Florin Cîţu, vineri după şedinţa conducerii liberale de la Parlament.Întrebat în cazul în care trece moţiunea de cenzură dacă are garanţia că PNL îl va mai propune premier , în contextul în care există o decizie a CCR care spune că nu pot fi două nominalizări ale aceleiaşi pentru funcţia de premier, Cîţu a răspuns: „Citim diferit acea decizie, dar să vedem de cine e susţinută moţiunea de cenzură.Mergem astăzi la coaliţie cu mandat de a menţine această coaliţie. E singura coaliţie care poate guverna România. PNL doreşte ca această coaliţie să funcţioneze. E singura ca poate implementa PNRR , planul Anghel Saligny şi fondurile europene”.Chestionat dacă va mai candida la şefia PNL în cazul în care va fi adoptată moţiunea de cenzură, premierul a replicat: „Vom menţine coaliţia. Mandatul nostru e de a guverna pentru români. PNL nu îşi va da niciodată jos propriul Guvern. Demisia premierului înseamnă să dea jos propriul Guvern, mai ales când avem aşa de multe lucruri de făcut în perioada următoare”.Întrebat dacă a vorbit cu preşedintele Klaus Iohannis , Cîţu a precizat scurt: „Bineînţeles”.Chestionat despre faptul că USR PLUS îl acuză de manevre similare lui Liviu Dragnea , Florin Cîţu a spus: „Nu este adevărat. Niciodată PNL sau eu nu vom face un compromis cu PSD, nu vom fi alături de PSD-ul lui Dragnea, Ciolacu. Cine este lângă PSD este lângă Dragnea şi Ciolacu. Celelalte decizii sunt informaţii false.Domnul ministru vă va arăta că a fost o schimbare la cerere a persoanei respective. Eu aş trimite Corpul de Control să vadă cum ies documente oficiale din minister , dar asta aş face eu, să vedem cum va face domnul ministru şi să se vadă cum sunt scoase documente oficiale din minister”.