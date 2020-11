Florin Citu: Nu va fi o rectificare bugetara care sa arate foarte multe surprize, este doar pentru realocarea unor resurse in buget

Florin Citu a fost intrebat luni, 9 noiembrie, intr-o conferinta de presa, daca poate prezenta cateva cifre de la rectificarea bugetara si cand crede ca le-ar putea face publice."Cred ca o sa fie in transparenta in timpul acestei saptamani, vrem sa o adoptam saptamana viitoare, in prima parte a saptamanii. Deci, va intra in transparenta saptamana aceasta. Nu pot sa va spun cifre, bineinteles ca indicatorii macro vor veni de la Comisia Nationala de Statistica si Prognoza.Sunt cateva cheltuieli care trebuie ajustate la aceasta rectificare, in urma recalcularii pensiilor pentru anumite categorii, mai sunt cheltuieli pentru sanatate, dar nu foarte multe. Obiectivul nostru este de a pastra deficitul bugetar, de a limita cresterea deficitului bugetar anul acesta.Nu va fi o rectificare bugetara care sa arate foarte multe surprize, este doar pentru realocarea unor resurse in buget. (...) Toate cererile care sunt fundamentate vor fi luate in considerare si vor avea finantare", a afirmat ministrul Finantelor.