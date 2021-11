Florin Cîțu, despre obligativitatea certificatului verde: ”Este cea mai non-invazivă măsură pentru a nu închide economia”

Premierul interimar Florin Cîțu a declarat, vineri, 5 noiembrie, că introducerea obligativității certificatului verde pentru angajați este cea mai non-invazivă măsură, în contextul valului patru al pandemiei, pentru a nu se închide din nou economia, motiv pentru care, cât de curând, vor fi introduse în Parlament amendamente în acest sens.

Prezent, vineri, la evenimentul „Topul Naţional al firmelor private din România”, premierul a afirmat că susține antreprenorii din Romania printr-o serie de masuri, printre care a menționat și certificatul verde pentru anumite categorii de angajați, făcând trimitere la amendamentele care vor trebui luate în Parlament.

„Trebuie să susținem antreprenorii și cu siguranță vom trece aceste amendamente cât mai curând, inclusiv certificatul verde”, a spus Cîțu. „Despre certificatul verde, am încercat măsuri prin care să nu închidem economia. Această măsură este cea mai non-invazivă, dacă se poate spune așa ceva, în contextul valului 4”, a continuat acesta.

Anterior, premierul a asigurat că Guvernul va face tot ce îi stă în putință pentru a nu închide din nou economia.

„În momentul în care România a trebuit să închidă economia în 2020, în martie, atunci a fost un moment în care am stat şi m-am gândit. Nu vedeam soluţii. A fost complicat, dar împreună am reuşit să trecem peste asta. Acel şoc mi-a arătat că economia României poate să facă faţă, dar totuşi mi-am dat seama că dacă am repeta acea experienţă, ar însemna un cost mult prea mare pentru noi toţi

Vom face orice ca să nu mai închidem economia”, a mai afirmat Cîţu, precizând că astăzi România este ţara cu cele mai rapide reveniri ale economiei din Uniunea Europeană, cu deficit în scădere şi venituri mai mari la buget.

„O creștere a ratei de vaccinare va readuce fluxul de clienți în aceste companii și vom putea trece peste această perioadă”, a conchis președintele PNL, citat de NewsFlux

