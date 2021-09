Florin Cîțu justifică PNDL-ul votat de guvern: „Lumea se mută din oraş, natural către alte zone, atunci când sunt dezvoltate. Avem criterii de prioritizare puse clar în proiect”

Despre Planul Național de Investiții

”Am vrut să am o discuţie aici despre câteva proiecte importante pentru zonă, dar şi pentru România, despre ceea ce am prezentat acum o săptămână ca un obiectiv pe care trebuie să ni-l asumăm în această guvernare, asigurarea independenţei energetice a României. Este vorba despre câteva proiecte, este vorba de distribuţie de gaze sau este vorba energie electrică produsă pe bază hidro.Orice sursă este luată în calcul şi trebuie să vedem dacă este nevoie de finanţare. Am văzut în acest an cât de importantă este această independenţă energetică. Este un obiectiv al acestui guvern, dar ar trebui să fie un obiectiv al întregii clase politice. Când mă duc la Bucureşti, voi cere o discuţie cu toate partidele despre independenţa energetică a României. Este un lucru care trebuie să ne unească pe toţi pentru că până la urmă este vorba despre siguranţa naţională”, a declarat Florin Cîţu, duminică, la Baia Mare unde este prezent pentru a-şi prezenta moţiunea cu care candidează la Congresul PNL din 25 septembrie.Cîţu s-a referit şi la Planul Naţional de Investiţii şi a afirmat că sunt unele criterii pentru atragerea de fonduri.”Lumea se mută din oraş, natural către alte zone, atunci când sunt zone dezvoltate. Sunt deja exemple, dar obiectivul nostru este de a ridica standardul de viaţă pentru toţi românii, de aceea facem aceste programe. Avem aceste criterii de prioritizare puse clar în proiect , acele localităţi unde deja există apă şi canalizare au prioritate pentru asfalt, unde nu există, prioritatea trebuie să fie apă-canalizare. Depinde şi de fiecare localitate. Avem zone în vârf de munte unde nu poţi să ai proiect fiabil de apă sau canalizare, dar se poate să avem un drum asfaltat. Şi pe fonduri europene se permite să finanţezi proiecte în zone cu mai puţin de 50 de persoane. Nu este ceva special pe care îl facem prin acest proiect”, a declarat Florin Cîţu.Ministrul Energiei, Virgil Popescu , afirmă că majorarea preţurilor la gaze este dirijată de către Federaţia Rusă, de către Gazprom , oficialul considerând că după ce va fi operaţional Nord Stream 2 vom vedea o scădere a preţului.”Am vorbit despre energie, despre legătura dintre energie şi Marea Neagră, despre securitatea energetică a României, despre colaborarea cu partenerii strategici europeni şi americani, despre faptul că decarbonare fără energie nucleară, după părerea mea şi a multor miniştri din UE şi de peste Ocean nu se poate realiza, de aceea dorim cu ardoare să dezvoltăm Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă şi, de ce nu, să aducem tehnologii noi, inovatoare în România în domeniul nuclear. Ne uităm foarte serios şi la energia eoliană off-shore”, spune Virgil Popescu după participarealaun forumpe teme de energie.Preocuparea principală a Ministerului Energiei, per ansamblu, este crearea de noi capacităţi de producţie a energiei electrice, de întărire a reţelei de transport a energiei electrice, de dezvoltare a reţelei de transport de gaze şi, în paralel, reţeaua de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale, pentru a putea creşte gradul de acces al românilor la gaze naturale.