Florin Citu: PNRR-ul Romaniei va fi aprobat in septembrie impreuna cu planurile altor 12 tari

"Vreau sa dau mesaj pietelor financiare si partenerilor externi ca Romania este guvernata bine, planul de reforma continua (...) PNRR o sa fie aprobat, impreuna cu al altor 12 tari, deci nu suntem singurii, in septembrie. O sa ne asiguram ca o sa fie un PNRR aprobat bun, in care sa putem sa luam toti cei 29, 2 miliarde", a declarat, joi seara, la Craiova, Florin Citu.Acesta a precizat ca in urmatoarele 45 de zile va indeplini functia de ministru al Finantelor si va transmite partenerilor externi ca Romania continua reformele care au dus la cea mai mare crestere economica. Europarlamentarul USR PLUS Dragos Pislaru a prezentat joi stadiul Planurilor Nationale de Redresare si Rezilienta in cele 27 de state membre ale UE. El a adaugat ca "in cazul Romaniei se lucreaza bine, in colaborare stransa cu Comisia Europeana, iar Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE este in dialog direct pentru a finaliza ultimele detalii si, conform calendarului, aprobarea planului ar trebui sa aiba loc imediat dupa vacanta de vara, in septembrie"."Mecanismul de Redresare si Rezilienta intra in linie dreapta! Parlamentele nationale au intrat in vacanta, dar la nivel european, munca este in toi pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta. Ieri am avut, in cadrul grupului de lucru al Parlamentului European din care fac parte, a 11-a intalnire privind MRR, iar Comisia Europeana ne-a prezentat stadiul PNRR al celor 27 de state membre.