Cîţu: „PNRR este aprobat pentru România, aşa cum am spus. Până la finalul anului vor veni banii”

Premierul Florin Cîţu a anunţat, vineri seară, că, aşa cum a spus în repetate rânduri, PNRR va fi aprobat pentru România înainte de finalul lunii septembrie, iar preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va veni în 27 septembrie pentru semnarea documentului. Premierul anunţă că primii bani vor ajunge în România până a finalul anului.

”Astăzi doamna preşedinte von der Leyen şi-a anunţat programul şi va veni în România pe 27 septembrie. PNRR este aprobat pentru România, aşa cum am spus, înainte de finalul acestei luni. Şi cealaltă veste bună este că din cei 48 miliarde de euro din toate PNRR din Europa, 9,7 miliarde sunt pentru transportul din România”, a declarat, vineri seară, Florin Cîţu.

Premierul s-a referit şi la toţi cei care au reclamat faptul că PNRR nu va fi aprobat: ”Cine spunea că nu se aprobă acest PNRR...S-a aprobat şi vom începe să primim banii”.

Premierul a precizat că până la finalul anului vor veni primii bani.

Premierul Florin Cîțu a declarat vineri, 17 septembrie, că nu va pleca din fruntea guvernului, un act pe care acesta l-a catalogat ca fiind iresponsabil. Cîțu a răspuns afirmațiilor lui Ludovic Orban cu privire la soluționarea crizei din coaliție prin plecarea premierului.

„Domnul Orban este cel mai mare susținător al moțiunii.

Nu voi lăsa România fără guvern. Orice variantă în care pleacă Cîțu înseamnă că lăsăm România fără guvern și apoi nu avem nicio garanție cât va dura criza. Gândiți-vă și o zi dacă nu am avea guvern, trebuie să rezolvăm în fiecare zi noi probleme, am dat o ordonanță pentru compensarea facturilor la iarnă, suntem în plină pandemie, poate e nevoie să alocăm resurse. Azi am alocat resurse pentru a acoperi pagubele calamităților, când toată România a fost afectată de inundații.

Nu ne permitem.

Și oricine spune că ar trebui să plece acest guvern este o persoană iresponsabilă. E o persoană care se gândește doar la propriul interes și nu la interesul românilor. Să te gîndești să dai jos guvernul este un act iresponsabil”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Europarlamentarul USR PLUS Dragoş Pîslaru a afirmat că, "informal, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă PNRR al României este în acest moment un plan deja aprobat". "Avem un PNRR util şi bun pentru România.

Preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen vine la Bucureşti pentru semnarea PNRR, în 27 septembrie, conform anunţului făcut vineri de Dana Spinanţ, purtător de cuvânt adjunct al Comisiei. Informaţii iniţiale indicau că vizita oficialului european are loc înaintea Congresului PNL, programat în 25 septembrie.

