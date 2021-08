Premierul Florin Cîțu, despre costurile energiei electrice: „Doar dacă ai piaţă concurenţială preţurile pot să şi scadă”

El a răspuns astfel întrebat care vor fi temele abordate la întâlnirea pe care o are joi, la Palatul Victoria , cu ministrul Energiei, Virgil Popescu , şi cu reprezentanţi ai ANRE Transelectrica , OPCOM şi Consiliului Concurenţei, având în vedere creşterea preţului la energia electrică. Am două obiective astăzi, la acea întâlnire . În primul rând, aş vrea să înţeleg ce se întâmplă cu creşterea preţurilor, ştiu foarte bine că există mai multe explicaţii şi creşterea preţurilor pentru acele certificate verzi şi aşa mai departe. În acelaşi timp am chemat Consiliul Concurenţei, pentru că este o diferenţă foarte mare de la liberalizare, deci piaţă liberă la piaţă concurenţială. Şi vreau să mă asigur că în România îndeplinim şi condiţiile unei pieţe concurenţiale, pentru că, până la urmă, piaţă liberă înseamnă un lucru, dar doar dacă ai piaţă concurenţială preţurile pot să şi scadă. Deci, trebuie să ne asigurăm că avem şi piaţă concurenţială, de aceea este şi Consiliul Concurenţei acolo", a declarat Florin Cîţu.Premierul a predat, joi, noului ministru, Dan Vîlceanu, portofoliul de la Ministerul Finanţelor pe care l-a deţinut ca interimar aproape 45 de zile.