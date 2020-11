Citu: PSD isi lanseaza programul pentru saracirea romanilor. Guvernarea PSD a insemnat 500 de modificari la Codul fiscal, nationalizarea de facto a Pilonului II de pensii

"PSD isi lanseaza programul pentru saracirea romanilor. Sa nu uitam ce a insemnat guvernarea PSD pentru ca aceeasi oameni pregatesc aceleasi masuri", a scris marti, pe Facebook , Florin Citu.Potrivit acestuia, guvernarea PSD a insemnat:- 500 modificari ale Codului fiscal- introducerea supraacizei la carburant- TVA defalcat- supraimpozitarea contractelor part-time- nationalizarea Pilonui II de pensii de facto- taxa pe stalp- OUG 114 - supraimpozitarea tuturor sectoarelor din economie- atacul la justitie, OUG 13"Autorul acestui atac, Grindeanu, este astazi numarul 2 in PSD", a mai scris Citu.Potrivit acestuia, rata inflatiei a crescut de la 0% la 5.4%, fiind "cea mai mare rata a inflatiei din UE aproape trei ani la rand"."ROBOR a crescut de la 0,7% la 3,9%. Singura tara din UE in care au crescut dobanzile in aceasta perioada. Singura tara din UE in care deficitul bugetar a crescut, desi era o perioada de crestere economica. Pana si Grecia a avut surplus bugetar in aceea perioada", a mai afirmat ministrul finantelor.Potrivit lui Citu, Romania a fost, in guvernarile PSD, "singura tara din lume din care cetatenii fugeau de regimul dictatorial instaurat de Dragnea la fel de rapid ca din zonele de razboi".PSD isi lanseaza marti, de la ora 18.00, Programul de guvernare.