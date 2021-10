Capcanele ultimei realizări a guvernului Cîțu: ratingul de țară. Economist: „Să crești datoria publică cu un astfel de rating mi se pare deosebit de periculos”

Premierul interimar Florin Cîţu a anunţat, sâmbătă, că Agenţia de rating Moody's a reconfirmat rating-ul suveran aferent datoriei guvernamentale a României şi a îmbunătăţit perspectiva din "negativă" în "stabilă" şi că, la rândul său, Standard and Poor's a decis să reconfirme rating-ul de ţară precum şi perspectiva "stabilă". Economiștii atrag atenția că acest rating rămâne unul deosebit de periculos, mai ales pentru o creștere a datoriei publice.

În opinia economistului Cristian Păun, profesor la ASE, riscul stă în faptul că serviciul datoriei publice se regăsește pe cheltuială în bugetul de stat și depinde de riscul de țară.

„România are de la S&P rating BBB- pentru finanțările pe termen lung în monedă străină din 2015. Ba stabil, ba negativ. Dar același. Înainte de 2015 aveam BB+ (mai rău) și ne aflam în zona non-investițională. Nu se uitau prea mulți la noi.

Pentru finanțările pe termen scurt în monedă străină avem A-3 de prin 2014. Înainte de 2014 am avut B și ne aflam tot în zona non-investițională. Nici pe termen scurt nu se uita prea multă lume la noi.

Ne aflăm la un rating nepermis pentru o țară care se vrea dezvoltată, o țară care se dorește în lumea bună și care are pretenții, mai ales pe termen lung. Băltim în această situație de multă vreme, fără performanțe semnificative legate de modul în care suntem percepuți de cei pe care îi strigăm să ne ajute cu capitalul lor.

Să crești datoria publică cu un astfel de rating mi se pare deosebit de periculos. O loterie. Un joc de poker. Pentru că serviciul datoriei publice se regăsește pe cheltuială în bugetul de stat și depinde de riscul de țară. Se regăsește în deficitul bugetar și apoi în datoria publică care trebuie să îl acopere. Plus în toate finanțările pentru a acoperi datorii din urmă. O spirală foarte periculoasă pe care aș privi-o cu mare atenție și îngrijorare.

Să prezinți situația asta ca pe o mare realizare este și mai lipsită de logică. Mai ales acum când ne aflăm pe o pantă ascendentă a dobânzilor în SUA. Și nu doar în SUA.

Chiar dacă în mintea unora e WOW și FANTASTIC, tot pe buza prăpastiei ne aflăm de ani buni. Nu vedem o schimbare semnificativă. Într-un mare risc care crește zi de zi, cu grad de îndatorare tot mai mare, cu credite tot mai scumpe, deficite gemene greu de diminuat și folosite pe tichii de mărgăritar care nu produc mare lucru”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

„Vă rugăm, nu ne insultaţi inteligenţa”

Preşedintele PMP, Cristian Diaconescu, a afirmat că deşi ratingul de ţară privind datoria suverană pe termen lung şi scurt, i-a fost modificat de la “negativă” la “stabilă”, România rămâne totuşi pe ultima treaptă de rating recomandat investiţiilor.

“Vă rugăm! Nu ne insultaţi inteligenţa după câte necazuri şi probleme s-au prăbuşit peste români. România, între prostia arogantă şi ‘idioţii utili’. Agenţia americană de rating Moody’s a modificat perspectiva ratingului de ţară al României privind datoria suverană pe termen lung şi scurt, de la 'negativă' la 'stabilă'. Dar România rămâne pe ULTIMA TREAPTĂ de rating recomandat investiţiilor. Agenţia de rating Standard and Poor’s a anunţat că menţine ratingul suveran al României, la acelaşi nivel, cu perspectiva stabilă.

Aceste evaluări sunt fundamentate pe baza unei singure premise: DACĂ VOR VENI BANII EUROPENI. Banii din PNRR nu îi avem. Sunt promişi. A doua etapă de aprobare, în Consiliul European, se va finaliza pe 28 octombrie după care TOATĂ responsabilitatea revine autorităţilor de la Bucureşti. Care 'autorităţi'? Guvern legitim? Nu sunt şanse. Funcţionarii în ministere stau şi aşteaptă; şefii comunităţilor locale spun că 'nu e treaba lor să se ocupe de dezastrul sanitar' iar propaganda criminală, zburdă”, a scris Cristian Diaconescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Fostul şef al diplomaţiei române mai subliniază că “guvernul interimar, care o fi acesta, are atribuţii numai de administrare iar primele măsuri care trebuie luate sunt legate de adoptarea sau modificarea cadrului legislativ aplicabil accesării banilor europeni”.

“Unele dintre acestea au termen final până la sfârşitul anului 2021. Exemplu: cadrul administrativ concret prin care fondurile din PNRR vor ajunge la UAT-uri, cum se vor accesa, ce tip de cereri/proiecte trebuie să depună UAT-urile, termene de depunere, implementare etc. Toate aceste propuneri legislative se lucrează în ministere şi se aprobă de guverne compuse din profesionişti. Proiectele, care se finanţează european sunt interconectate iar eşecul privind un obiectiv promis atrage imposibilitatea demarării altora. NU ai reformă, amâni investiţia şi rişti să se piardă banii”, explică liderul PMP.

Potrivit lui Diaconescu, agenţiile de mai sus “nu laudă Guvernul, ratingul stabil nu este datorat unor politici deştepte, strategii de investiţii sau perspective de administrare a României care să genereze aşteptări miraculoase”.

“Baza de evaluare sunt rezultatele economice din trimestrele II şi III, când România a funcţionat pe consum. Deci despre ce vorbim, astăzi? Este fabulos să vezi politicienii din Guvern şi Parlament care se presupune că administrează un stat civilizat cum povestesc ei ce bine se trăieşte în ţara noastră 'dacă ar fi luate nişte măsuri'. Devastator. În sensul mesajului pozitiv, aspiraţional, am aflat astăzi de la Prim-ministrul ţării că 'SECTORUL SANITAR a fost o prioritate!'. Ce 'a fost' şi nu mai este, sectorul sanitar sau prioritatea? Pentru că ştim şi simţim un singur lucru ROMÂNIA se află pe PRIMUL LOC în lume în ceea ce priveşte numărul de morţi din cauza Covid raportat la numărul de locuitori. TRIST record. Probabil că Prim-ministrul ţării are o scară de valori inversată. Întrebarea care se pune este: 'Pe când domnule Prim-ministru veţi vedea şi analiza realitatea României în gravitatea ei din aceste zile? Cât timp vă mai trebuie pentru a nu lăsa acest popor să se scufunde la un nivel de unde probabil îi vor mai trebui alte decenii ca să îşi revină'?”, a întrebat Cristian Diaconescu în mesajul său.

Moody's a reconfirmat rating-ul suveran aferent datoriei guvernamentale a României

Florin Cîţu a anunţat, sâmbătă, că Agenţia de rating Moody's a reconfirmat rating-ul suveran aferent datoriei guvernamentale a României şi a îmbunătăţit perspectiva din "negativă" în "stabilă" şi că, la rândul său, Standard and Poor's a decis să reconfirme rating-ul de ţară precum şi perspectiva "stabilă".

Cîţu a ţinut să sublinieze, în repetate rânduri, că acesta este meritul guvernului său şi că cele două agenţii transmit că România merge într-o direcţie bună şi, că totodată, aceasta arată că guvernul său este cel care trebuie să continue să conducă ţară.

"Vreau să felicit echipa guvernamentală şi oamenii profesionişti care m-au susţinut la implementarea măsurilor de răspuns la criză, să mulţumesc mediului privat care şi-a arătat potenţialul şi resursele în această perioadă dificilă. (...)

Am livrat ce aşteptau de la noi românii şi partenerii internaţionali, o puternică creştere economică şi o reducere a deficitelor. (...) Am reuşit să facem acest lucru în ultimii doi ani de zile chiar dacă am trecut prin cea mai dificilă perioadă din ultima sută de ani. Aceste două agenţii văd parcursul bun pe care a intrat economia României în ultima perioadă şi, mai ales, asta e foarte important, văd perspectivele stabile. Când suntem înconjuraţi de atâtea ştiri alarmiste, dezinformare, analizele celor două agenţii arată că măsurile pe care le-am luat şi ceea ce vrem să facem sunt bune şi duc într-o direcţie bună.

Acest lucru ne obligă să continuăm în această direcţie şi ne mai obligă la ceva, să nu lăsăm România şi guvernarea României să intre pe mâna populiştilor, demagogilor care de 30 de ani au mimat reforme dar n-au avut curaj să le facă", a declarat premierul.

"Am câştigat încrederea investitorilor străini, mesajul pe care îl transmit cele două agenţii e că în România merită să investeşti, în România se vor găsi soluţii pentru o guvernare stabilă. Agenţiile de rating ne spun că România merge în direcţia bună. (...) Este clar că agenţiile de rating spun că această echipă guvernamentală a găsit soluţiile pentru a stabiliza economia. (...) Eu şi echipa mea guvernamentală ne-am făcut treaba bine şi am livrat ce am promis", adăugat Cîţu.

