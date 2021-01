Florin Citu, reactie privind desfiintarea Sectiei Speciale: Noi trebuie sa respectam recomandarile Comisiei de la Venetia si Comisiei Europene

Realizatorul emisiunii Guerilla de Dimineata, Razvan Exarhu l-a intrebat pe Florin Citu de problemele din justitie si desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor in Justitie."La Justitie nu va intreb, mi se pare o cauza pierduta. Ma uitam la Stelian Ion, care vorbeste despre cum sa ajutam procurorii, cred ca nu mai iesim din ideea de stat politienesc. Dansul spune ca prioritar este sa scape de Sectia Speciala, care am inteles ca este controversata, dar.. daca mergem pe idea ca trebuie sa desfiintam tot ce le face rau procurorilor, eu zic ca nu scapam", a sustinut Razvan Exarhu."Unele lucruri sunt fapte, de la asta pornim. Este vorba despre a respecta recomandarile Comisiei de la Venetia, Comisiei Europene si de a scapa de MCV. Asta trebuie sa facem, si daca ne uitam la fiecare masura in parte vom vedea ca isi are rolul ei. Pentru noi, prioritar e sa sa scapam de MCV. Nu a spus nimeni ca procurorii sunt buni si avocatii sunt rai. Justitia este independenta", a spus primul ministru.Exarhu l-a intrebat daca nu ar fi prioritar ca Inalta Curte sa dea motivarile in termen mai degraba decat desfiintarea Sectiei Speciale, obiectivul priortar anuntat de ministrul Justitiei."Am fost primul ministru de Finante care am fost la CSM si dupa discutii am decis suplimentarea numarului de grefieri cu 200, tocmai pentru a avea aceste hotarari si aceste motivari date in timp", a mai spus Florin Citu.Infiintarea Sectiei Speciale a fost criticata de toate organismele internationale, de la Comisia Europeana la Comisia de la Venetia, desfiintarea acesteia fiind una din recomandarile MCV.CITESTE SI: