Florin Cîțu refuză să dea bani pentru ministerul lui Cătălin Drulă la rectificarea bugetară. Ce argumente invocă premierul

Totodată, suma anunțată inițial pentru Sănătate, de 3,5 miliarde de lei, a fost redusă.Potrivit acestora, liderul PNL Ludovic Orban , a precizat încă de la începutul şedinţei că a convenit cu premierul Florin Cîţu ca singurul subiect al BEX să fie rectificarea bugetară.”Discutăm astfel încât la coaliţie să mergem cu o poziţie comună”, a precizat liderul PNL.Ulterior, Florin Cîţu a făcut o prezentare a proiectului de rectificare, agreat în cea mai mare parte de Ludovic Orban Sursele News.ro au explicat că şeful Guvernului a precizat, în şedinţa BEX, că la ministerul Transporturilor va rămâne suma suplimentară de 322 de milioane anunţată săptămâna trecută, precizând că solicitările ministrului Cătălin Drulă nu se justifică.”Au cerut 2 miliarde, dar cer bani la asistenţă socială, la subvenţii şi mai au o problemă cu procesele şi despăgubirile. Dar în rest nu se justifică solicitările. De exemplu, CFR Călători şi Metrorex au foarte puţine investiţii, sub nivelul prognozat”, a spus Cîţu în şedinţa BEX.În discuţie a intervenit şi fostul ministru liberal al Transporturilor, Lucian Bode , care a susţinut că întârzierile de la ministerul condus de Cătălin Drulă sunt evidente.”La ministerul Transporturilor sunt cele mai multe proiecte bugetate, dar cu execuţie zero”, a completat premierul Florin Cîţu.În ceea ce priveşte alocările suplimentare pentru ministerul Sănătăţii, şeful guvernului le-a spus liderilor PNL că suma va fi mai mică decât cea de 3,5 miliarde anunţată săptămâna trecută.”La ministerul Sănătăţii suma nu va fi atât de mare, va fi de două miliarde de lei. Au salarii, sporuri la doctori de la începutul anului. Tot ce am băgat anul trecut temporar, le-am păstrat. La Sănătate trebuie să mai punem şi control pe chestiunea legată de concediile medicale, care sunt din ce în ce mai multe. Este inadmisibil să nu existe niciun fel de control pe aşa ceva”, a precizat Florin Cîţu în şedinţa BEX, potrivit surselor News.ro.El a mai spus că vor fi 60 de milioane de lei în plus la ministerul Economiei, condus de Claudiu Năsui , pentru închiderea programului StartUp Nation. Totuşi, Cîţu l-a criticat pe Năsui, despre care a spus că nu a cheltuit banii pentru HORECA.”Are un miliard de lei pentru HORECA pe care nu i-a cheltuit. Nu a plătit nimic, banii sunt acolo în buget. Nu-i mai dau alţi bani, trebuie să-i plătească pe ăştia”, a spus Florin Cîţu, referindu-se la programul de ajutor pentru companiile din HORECA, unde statul ar urma să finanţeze 20% din diferenţa dintre cifra de afaceri din 2019 şi cea din 2020. Claudiu Năsui a spus că are nevoie de 2,5 miliarde de lei pentru acest program.”Au fost 11.000 de cereri (pentru ajutorul de stat – n. red.), mai puţin decât estimau. El (Năsui – n. red.) a fundamentat ceva? El trebuie să fundamenteze, pentru că părerea mea este că trebuie să le dăm la HORECA 100%”, a precizat şi preşedintele PNL, Ludovic Orban.O dispută a avut loc însă între ministra Muncii, Raluca Turcan , cea care s-a trezit cu cele mai mari tăieri de fonduri la rectificare, şi premierul Florin Cîţu.Ea s-a plâns în şedinţa BEX că şeful guvernului îi ignoră solicitarea de acordare a unui ajutor de stat pentru aeroporturile din subordinea Consiliilor Judeţene care au fost afectate de pandemie şi, de asemenea, că nu îi aprobă angajarea a o mie de persoane la Casele judeţene de pensii.”E o chestiune care ţine de PNRR ”, a precizat Turcan.”În acest PNRR nu este aprobat, nu se finanţează din PNRR dacă nu este aprobat”, i-a replicat Cîţu.”Cu toată preţuirea, cred că sunteţi dezinformat. Am arătat deschidere pentru a adapta tot ce este necesar. Suplimentarea se poate face din bugetul naţional, e vorba de 20 de milioane, adică fix pix. Cred că cei de la Finbanţe nu v-au explicat şi nu am avut timp să discutăm”, a replicat, la rândul său, Raluca Turcan.”Mai avem alte două proiecte pe subiecte de infringement care sunt blocate la ministerul Finanţelor (în prezent condus de Cîţu – n. red.). Faptul că ne-a crescut partea de contributivitate trebuie să ne facă să fim bonificaţi la ministerul Muncii, nu să fimj penalizaţi”, a mai continuat Turcan.”Ne vom uita şi, dacă se justifică suplimentarea, o să o facem”, a încheiat premierul Cîţu discuţia.O şedinţă a coaliţiei în care urmează să fie discutată rectificarea bugetară urmează să aibă loc marţi la ora 15:00.