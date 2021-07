Cetățean către Florin Cîțu, venit să vadă urmările inundațiilor: „Gândiți-vă dacă pe barajul exploatării cu cianuri de la Roșia Montană vine o viitură de tipul ăsta”

Roșia Montană nu este încă în UNESCO

„Sunt sigur că o să luați măsuri pentru că este o catastrofă fără precedent, în timp de pace, aici în satul acesta. Sper ca drumul acesta să fie refăcut, la fel ca și celelalte drumuri , pentru că e important pentru oameni să poată circula cu animalele. Gândiți-vă dacă pe barajul exploatării cu cianuri de la Roșia Montană vine o viitură de tipul ăsta. Chiar acum a fost o viitură în această perioadă acolo, gândiți-vă că soarta României este în joc”, i-a spus bărbatul premierului Cîțu, potrivit publicației locale AbrudInfo.ro Cetățeanului care a ridicat această problemă i s-a răspuns că deja s-a discutat despre acest subiect. Premierul a dat asigurări primarilor din Ocoliş, Roşia Montană, Câmpeni şi Abrud de toată susţinerea din partea Guvernului. Vicepremierul Dan Barna a afirmat săptămâna trecută ca este foarte increzator ca Rosia Montana va deveni monument protejat UNESCO, la finalul acestei veri. El a adaugat ca va fi discutat acest subiect in sedinta de luni a coalitiei de guvernare."Am vazut si pozitia premierului referitor la Rosia Montana, si in coalitie discutiile au fost in aceeasi linie, Romania are un dosar depus la UNESCO, cel putin din pozitionarile pe care le-am vazut in ultima perioada nu am vazut nicio solicitare asumata de vreunul dintre parteneri de retragere a acestei solicitari. Eu sunt foarte increzator ca, la finalul acestei veri, Rosia Montana va deveni monument protejat UNESCO", a afirmat Dan Barna , la finalul sedintei de luni a conducerii USR PLUS.Zeci de persoane au participat pe 11 iulie la protestul organizat de mai multe asociatii la Palatul Cotroceni si i-au cerut presedintelui Klaus Iohannis sa intervina pentru a salva Rosia Montana."Ii cerem presedintelui Klaus Iohannis sa scoata elefantul de aur din Guvern", au transmis organizatorii, care vor ca dosarul pentru includerea sitului Rosia Montana in patromoniul UNESCO sa nu fie retras."Cetatenii nu se mai pot baza pe Florin Citu in privinta dosarului Rosia Montana la UNESCO, asa ca ii cer public presedintelui Iohannis sa intervina", au declarat oaganizatiile non-guvernamentale care au organizat protestul.Saptamana trecuta, vicepremierul Kelemen Hunor a afirmat ca in acest moment este aproape imposibil sa retragi dosarul de includere a sitului Rosia Montana in patrimoniul UNESCO. Liderul UDMR considera, insa, ca responsabilitatea este mai mult fata de comunitatea de acolo si nu fata de patrimoniu. "Poti sa te duci doua saptamani vara, sa mai bei o bere, dar asta nu salveaza zona", a afirmat vicepremierul.