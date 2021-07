Florin Citu evita un raspuns transat pe tema amendamentului UDMR privind Sectia Speciala. Barna anuntase ca e gata sa rupa coalitia

Barna nu exclude ruperea coalitiei din cauza Sectiei Speciale

Blocaj in coalitia de guvernare privind Sectia Speciala

Kelemen Hunor: Asta este

"Aceste lucruri trebuie discutate acum si solutia trebuie gasita in Parlamentul Romaniei. Guvernul Romaniei a adoptat un proiect de lege prin care a desfiintat SIIJ. Ministerul Justitiei trebuie sa sustina Parlamentul si coalitia sa gaseasca o solutie ca sa trecem peste acest moment", a spus Citu, intr-o declaratie acordata presei. Vicepremierul Dan Barna nu a exclus posibilitatea ca coalitia de guvernare sa se rupa din cauza neintelegerilor privind desfiintarea Sectiei Speciale. Intrebat despre acest subiect, Barna a afirmat luni, 12 iulie, ca linia rosie o reprezinta decizii opuse cu planul de guvernare.Intrebat daca conflictul privind desfiintarea Sectiei Speciale ar putea duce la ruperea coalitiei de guvernare, Dan Barna a explicat ca "orice e posibil". Cu toate astea, vicepremierul si-a exprimat optimismul ca se va ajunge la o solutie.Chestionat cum ii va convinge pe partenerii de guvernare de la UDMR sa renunte la acel amendament la proiectul de desfiintare a SIIJ, Dan Barna a raspuns: "Am analizat impreuna cu colegii din Biroul National toate variantele posibile. Concluzia este foarte clara - amendamentul UDMR, care se afla in momentul de fata in comisia de la Senat, este unul care nu desfiinteaza SIIJ.Amendamentul UDMR nu face altceva decat sa mute SIIJ la Parchetul General. Ori nu ne putem permite, ca stat, sa transmitem acest mesaj de reforma ca si gluma, prin care in loc sa desfiintam SIIJ pur si simplu schimbam eticheta de pe usa si adresa de pe cartea de vizita si mutam o sectie dedicata magistratilor la Parchetul General. Este un lucru de neacceptat. In momentul de fata cu privire la SIIJ avem toate argumentele politice si juridice si de la Comisia de la Venetia prin care se spune foarte clar ca un astfel de instrument saboteaza functionarea justitiei. Propunerea UDMR nu face decat sa mute adresa si e un lucru pe care nici Parchetul General nu si-l doreste".Liderii coalitiei de guvernare s-au intalnit miercuri, 7 iulie, pentru a discuta despre defiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in contextul avizului venit din partea Comisiei de la Venetia. Dupa o discutie de aproape trei ore, coalitia nu a ajuns la nicio concluzie, UDMR ramanand ferm pe ideea ca dosarele sa SIIJ sa fie mutate la Parchetul General.La finalul discutiilor de miercuri, ministrul Justitiei Stelian Ion a acuzat UDMR ca "nu respecta" programul de guvernare."Coalitia functioneaza extraordinar de bine, mai putin capitolul Justitie. La capitolul Justitie, PNL USR PLUS avem aceeasi opinie, in sensul in care saptamana viitoare ar trebui sa convocam sesiune extraordinara pentru desfiintarea SIIJ si refacerea competentelor asa cum spune si Comisia de la Venetia, cum prevede proiectul Guvernului. UDMR are alta opinie. Mi se pare total inacceptabil ca UDMR nu respecta programul de guvernare, incearca varianta de a pacali cumva electoratul in sensul in care ne facem ca desfiintam SIIJ dar il refacem in cadrul unei sectii din Parchetul General. Nu ne putem face ca respectam programul de guvernare", a declarat Stelian Ion, potrivit Agerpres."Sunt dezamagit. Observ ca UDMR merge aproximativ pe linia pe care a mers, din pacate, pentru ca a facut anumite compromisuri, dar doar pe jumatate, in sensul in care sunt de acord cu desfiintarea SIIJ, dar cu aceeasi Marie cu alta palarie", a mai adaugat Stelian IonDe cealalta parte, intrebat despre afirmatiile lui Stelian Ion, liderul UDMR Kelemen Hunor a raspuns ca si el a fost de multe ori dezamagit."Ma rog, asta este. Si eu de foarte multe ori am fost dezamagit, am reluat colaborarea cu foarte multi, eu inteleg pozitia lui. Nu este singur in coalitie", a afirmat liderul maghiar.Kelemen Hunor a subliniat apoi pozitia partidului in privinta SIIJ, precizand ca dosarele ar trebui mutate la Parchetul General, nu la DNA , asa cum doreste USR-PLUS si PNL."Avem un amendament depus la Comisia Juridica (n.red. din Senat) care spune ca magistratii vor fi anchetati de o sectie existenta la Parchetul General, sectia de urmarire penala si criminalistica. Propunerea noastra este sa nu repetam greselile trecutului. UDMR are un singur vot. E depus de UDMR, nu de coalitie. In comisie se poate trece acest amendament sau nu. Daca pica, noi vom sustine varianta guvernului. Daca nu trece se va face o alta procedura pentru ca vorbim de o problema de bicameralism. Nu exista niciun blocaj, cu totii suntem de acord cu desfiintarea Sectiei", a adaugat Kelemen Hunor.