Florin Citu, promisiune pentru sefia PNL: "Voi aduce inapoi oamenii care s-au departat de partid, oameni din sectorul privat"

Nu sunt fericit ca legea privind investitiile straine in companiile de stat este blocata in Camera Deputatilor

Orban, despre sansele lui Citu de a castiga alegerile interne

"Atunci cand voi fi presedintele PNL, voi asigura ca voi aduce inapoi oamenii care s-au departat de PNL in ultimii ani, oameni din sectorul privat, oameni care muncesc, oameni care platesc taxe, impozite, oameni care cred in liberalism, oameni care se uita la noi si asteapta modernizarea Romaniei, asteapta modernizarea Romaniei prin investitii, nu prin cheltuieli cu asistenta sociala sau prin pomeni electorale. Acei oameni vreau sa ii aduc inapoi, alaturi de mine in PNL, pentru ca i-am pierdut. Am pierdut baza PNL in ultimii ani si acei oameni vor veni alaturi de noi pentru ca le vom arata ca se poate, nu numai lor, ci si romanilor, ca atunci cand investesti te poti dezvolta", a declarat Florin Citu , vineri la Piatra Neamt.Prim-ministrul Florin Citu a afirmat ca este nemultumit de faptul ca un proiect de lege care vizeaza abrogarea unui act normativ care interzice investitiile straine in companiile cu capital de stat este blocat in procedura legislativa in Camera Deputatilor."Am o lege care nu sunt foarte fericit ca nu a trecut prin Parlamentul Romaniei. De fapt, sunt foarte suparat ca nu a trecut. Este legea prin care PSD interzicea investitiile straine in Romania in companiile de stat. Cumva ne spune tot de la buget sa dam bani, din taxele romanilor sa investim in companiile de stat cu pierderi. Am trecut prin Guvern proiectul de lege care abroga acea lege. A trecut de Senat , iar la Camera Deputatilor a ramas acolo", a declarat Florin Citu, intr-o conferinta de presa sustinuta vineri la Piatra Neamt.Seful Guvernului a mai spus ca nu exista nicio justificare pentru faptul ca este blocat acest proiect de lege, chiar daca exista o lupta interna pentru sefia PNL."Pentru un Guvern care este de dreapta, de centru dreapta, un Guvern care vrea reforma , un guvern care atrage investitii, nu este niciun fel de justificare ca acea lege sa nu treaca, decat poate. Eu sper ca nu e vorba de lupte politice interne si sa suferim toti pentru ca incearca cineva sa puna piedici Guvernului din cauze de politica interna ", a completat Citu. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, 25 iunie, in judetul Gorj, referindu-se la candidatura premierului Florin Citu pentru functia de presedinte al partidului, ca "probabil el acum e in faza in care trebuie sa se convinga pe sine" pentru a-i putea ulterior convinge pe altii, mentionand ca nu i-a cerut acestuia sa se retraga din competitie."'Voi fi presedintele PNL', trebuie sa-si repete de 20 de ori. Ca sa ii convingi pe altii, trebuie sa fii tu convins si probabil el acum e in faza in care trebuie sa se convinga pe sine ca sa poata sa-i convinga si pe altii", a spus Orban, intrebat daca premierul Forin Citu este sigur pe victoria in alegerile din PNL.Acesta spune ca a fost surprins de candidatura premierului Citu la sefia partidului, dar nu i-a cerut sa se retraga din competitie, pentru ca demersul de a candida pentru o asemenea pozitie este unul serios.