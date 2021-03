Florin Citu: "Vom deschide in curand si etapa a treia. Revenim la normalitate"

"Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in peste 111 tari. TOATE vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", a scris, duminica, pe Facebook , Florin Citu.Acesta anunta ca va fi deschisa si cea de-a treia etapa de vaccinare."Vom deschide in curand si etapa a treia, ultima, astfel incat, oricine isi doreste sa se protejeze de Covid-19, sa poata sa o faca prin vaccinare. Romania primeste peste 2,6 milioane de doze de vaccin numai in luna martie. Cu cat dobandim mai repede o imunitate colectiva de 70%, cu atat mai repede revenim la viata de dinainte de Covid-19", a mai scris premierul.Anterior, prmierul a anuntat ca din 15 martie va incepe a tria etapa de vaccinare.Comitetul National de Vaccinare anunta ca luni, 08 martie, soseste in Romania o noua transa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 224.640 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa.