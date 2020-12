Florin Citu: Trebuie sa-i trimitem pe Ciolacu, Tudose, Grindeanu si restul gastii PSD-iste langa Dragnea. Reactia dura a lui Marcel Ciolacu

"A venit momentul! A venit momentul sa scapam Romania de PSD. Asteptam acest moment din prima noapte in care Grindeanu, astazi numarul 2 in PSD, a semnat ordonanta 13. Am vorbit despre acest moment in strada cand am iesit sa-i oprim pe Dragnea, Grindeanu, Tudose din tentativa lor de a nationaliza Pilonul II. (...)Poate cel mai mult am dorit sa vina mai repede ziua votului in 10 august 2018. Atunci cand Dragnea si Ciolacu dadeau ordine ca fratii nostri din diaspora sa fie gazati si batuti in Piata Victoriei. (...) Trebuie sa mergem toti la VOT. Trebuie sa curatam Romania de PSD. Trebuie sa le aratam tuturor ca Romania alege sa mearga alaturi de UE si aliatii nostri nord-atlantici. Trebuie sa-i trimitem pe Ciolacu, Tudose, Grindeanu si restul gastii psd-iste langa Dragnea" a scris, joi seara, Florin Citu, pe reteaua de socializare.Acesta sustine ca au fost "3 ani de cosmar pentru Romania in dictatura PSD", iar acest lucru "a fost posibil pentru ca in 2016 multi dintre romani au ales sa nu voteze".Intrebat, intr-o emisiune la Antena 3, ce parere are despre dorinta ministrului de a trimite pe unii dintre liderii PSD dupa Liviu Dragnea , presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a raspuns ca nu stie despre aceasta afirmatie, dar ca nu isi "pierde energia" cu ceea ce spune Citu."Omul spune lucruri trasnite de un an de zile. Credeti-ma, nu-mi pierd energia cu...", a afirmat Marcel Ciolacu.