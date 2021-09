Florin Cîțu, nou atac la USR PLUS: „Eu nu cred că cei care au negociat alături de mine PNRR-ul se vor opune doar pentru că acum sunt alături de AUR şi PSD”

Premierul Florin Cîţu a declarat joi, 16 septembrie, că se aşteaptă ca parlamentarii USU PLUS să nu voteze "împotriva unor legi care aduc beneficii românilor", el dând ca exemplu Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), despre care arată că se aşteaptă să fie votat de către cei care au avut ministru al Fondurilor Europene.

Cîţu susţine că va face propuneri din partea PNL şi UDMR pentru ministere lăsate libere, arătându-se deschis la discuţii cu USR PLUS dacă parlamentarii acestei formaţiuni retrag moţiunea de cenzură.

"Faptul că cei de la USR sunt în Parlamentul României şi nu mai sunt în Guvern nu înseamnă că ei vor vota... adică eu nu cred... Ok, niciodată nu am crezut că vor fi lângă AUR, asta este greşeala mea, că nu am crezut că cineva care a avut nişte principii pro-europene şi... Am dat prea mult credit, am crezut că ei sunt chiar un partid pro-european, dar văd că s-au alăturat cu cei de la AUR, am văzut că îi roagă pe cei de la PSD să fie alături de ei, deci eu aici îmi asum o vină că nu am înţeles exact că ei nu sunt un partid pro-european.

Dar revenind, eu nu cred că în Parlamentul României vor vota împotriva unor legi care aduc beneficii românilor. Vorbim în perioada următoare de PNRR, de exemplu, vom merge în Parlament. Eu nu cred că cei care au negociat alături de mine PNRR-ul se vor opune PNRR-ului doar pentru că sunt acum în Parlamentul României alături de AUR şi PSD", a declarat Florin Cîţu, joi seară, la TVR.

Cîţu a susţinut că se aşteaptă, de asemenea, la USR să voteze Legea offshore, dar şi legile privind reforma pensiilor sau reforma salarizării, ale căror principii au fost agreate împreună.

"Eu cred în continuare că principiile, valorile contează ceva şi cred că USR nu m-am înşelat chiar sută la sută şi cred că mai au totuşi nişte principii şi valori pro-europene”, a afirmat Cîţu.

Întrebat cum funcţionează Executivul după ieşirea USR de la guvernare, premierul a răspuns: "Funcţionează, eu nu văd nicio problemă nicăieri”, el arătând că "toate proiectele merg mai departe", iar Guvernul intenţionează chiar accelerarea unor reforme.

"Eu mă ţin de reforme. Am văzut alţii care au spus că mor cu noi de gât şi vor face reforme şi la prima problemă au plecat din Guvern. Acest Guvern rămâne aici să facă reforme şi le va face pentru români”, a spus Florin Cîţu.

El a arătat că în 45 de zile va merge pentru validarea noilor miniştri cu propuneri de la PNL şi UDMR, fără a avansa nume pentru ministerele conduse în prezent de interimari.

Întrebat dacă va mai purta discuţii cu USR pe acest subiect, premierul a răspuns: "E complicat să am o discuţie cu cineva care are o moţiune împotriva propriului guvern”.

"Eu întotdeauna am spus că, dacă îşi retrag moţiunea de cenzură, pot să vină să discutăm. Nu ai cum să discuţi cu cineva care are o moţiune de cenzură împotriva ta în Parlament”, a mai spus Cîţu.

El a criticat de asemenea AUR, pe care l-a catalogat drept un partid "neofascist, antivaccinist”.

"Nu poţi să legitimezi în pandemie un partid care este antivaccinist, doar pentru că ai tu un obiectiv politic. Acestea sunt lucruri pentru care oamenii politici din România ar trebui să fie responsabili şi până acum nu i-am văzut pe cei de la USR să iasă public şi să condamne public acţiunile celor de la AUR care sunt împotriva vaccinării”, a subliniat primul ministru.

