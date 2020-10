Florin Citu: Vom incepe in perioada urmatoare un program-pilot pentru e-Facturare, ceea ce inseamna aproape 20 de miliarde de lei

Ministrul de Finante a adaugat ca nu vor exista executari silite pentru companii pana pe 25 decembrie si va fi luata masura extinderii termenului pentru rambursarea TVA cu control ulterior pana la 25 ianuarie. "Daca exista companii care au depus declaratii si nu pot sa plateasca si vor sa fie in reesalonare, pana li se aproba reesalonarea exista o perioada de timp. Atunci nu curg dobanzile si penalitatile", a explicat Citu."Ordonanta chiar daca se publica dupa 25 octombrie, permite reesalonarea acestor datorii acumulate de la inceputul starii de urgenta pana la 25 octombrie. Companiile au pana pe 15 decembrie sa faca aceasta cerere de reesalonare pentru anul viitor. Nu vor fi executari silite pana la 25 decembrie. Toto astazi, vom introduce in ordonanta inca o facilitate, dupa discutiile cu companiile la Consiliul Economic si Social. Pentru perioada 26 octombrie - 25 decembrie nu se vor calcula nici dobanzi si nici penalitati pentru obligatiile fiscale scadente de la intrarea in starea de urgenta pana la data de 25 decembrie. Daca exista companii care au depus declaratii si nu pot sa plateasca si vor sa fie in reesalonare, pana li se aproba reesalonarea exista o perioada de timp. Atunci nu curg dobanzile si penalitatile. Si am adaugat tot dupa discutiile cu companiile - extindem termenul pentru rambursarea TVA cu control ulterior pana la 25 ianuarie", a explicat Florin Citu, la inceputul sedintei de joi a Guvernului.El a adaugat ca "deja avem in istoricul ANAF foarte multe companii care au fost controlate de-a lungul timpului si au platit de fiecare data TVA. Putem face un sistem ca pentru aceste companii care au un anumit rating sa existe acest sistem de rambursare TVA cu control ulterior permanentizata. La asta lucram dupa 25 ianuarie".Ministrul Finantelor a mai spus ca va incepe un program-pilot pentru e-Facturare, in perioada urmatoare. "Este un program-pilot care va aduce la buget, din estimarile nu numai ale noastre, ci si ale institutiilor internationale si din ceea ce am vazut in alte tari, in special in Italia, cel putin doua puncte procentuale venituri, ceea ce inseamna aproape 20 de miliarde de lei in acest moment", a completat Citu.