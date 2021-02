Premierul Citu vrea ca unele functii de conducere din administratia publica sa fie pe mandat de cel mult 6 ani

"Voi propune luni in coalitie ca in administratia publica locala si centrala anumite functii de conducere, cum ar fi cea de director general, de secretar general, de secretar general adjunct, sa fie pe mandat. Mandat de maxim 6 ani, la 3 ani cu reinnoirea mandatului, cu evaluare, exact cum se intampla in toate tarile dezvoltate in administratia publica, mandat dupa care vei avea reevaluarea.Va dau un exemplu: daca esti secretar general intr-un minister, legat de ministru mandatul, cand vine un nou ministru trebuie sa fii reconfirmat. Trebuie sa incepem sa avem o administratie publica responsabila", a precizat Florin Citu, intr-o emisiune la Digi 24.El a adaugat ca in aceste functii va propune sa se faca si "o rotatie"."Dupa doua mandate trebuie sa te muti in alt departament. Lucrurile trebuie sa se miste in aceasta directie, trebuie sa avem un aparat de functionari publici performanti, care sa fie evaluati transparent si remunerati in functie de performanta. Astea sunt lucrurile pe care vreau sa le implementam", a subliniat prim-ministrul Florin Citu. Premierul Florin Citu a declarat, la finalul sedintei de Guvern din 18 februarie, ca vineri va fi prezentata legea bugetului pentru 2021 si ca a fost adoptat proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei Speciale. De asemenea, premierul a mai precizat ca a fost adoptata OUG cu amanarea cresterii pensiilor.