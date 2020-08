Gabriel Biris, consultant fiscal: Cresterea pensiilor cu 14% deschide cutia Pandorei

"Va marturisesc, sunt foarte, foarte ingrijorat de ce se intampla cu finantele tarii, in plina criza globala. Guvernul a anuntat ca pensiile nu vor creste cu 40%, ci "doar" cu 14%", a scris Biris intr-o postare pe facebook. Acesta a precizata ca majorarea pensiilor deschide cutia Pandorei."Ce inseamna asta?- costul suplimentar cu majorarea pensiilor din septembrie scade de la aprox 10,3 miliarde lei (2020, 4 luni) la "doar" 3 mld;- pentru 2021, acesti 3 mld se vor tripla (asta daca nu apar alte modificari);- cei 9 mld lei se vor adauga la un deficit care oricum va fi urias, doar suma asta este aprox 1% dintr-un PIB ce va fi redus semnificativ de criza.Cum va arata oare bugetul pe 2021, dupa ce anul acesta vom termina cu un deficit de peste 8% PIB, adica 25% din cheltuieli?In plus, majorarea pensiilor deschide cutia Pandorei. De ce cresc pensiile si nu cresc salariile profesorilor, este doar o prima tema de discutie, frustrarea dascalilor fiind evident indreptatita...Amplificam spirala distructiva a cresterilor de costuri, dar mai apar si scaderi de venituri (nu numai din cauza crizei, dar si cauzate de masuri legislative de genul reducerilor de impozite)", a scris Gabriel Biris.Consultatul fiscal Gabriel Biris acuza faptul ca aceasta crestere s-a facut fara o proiectie a cresterilor pentru anii care vor urma. "Nu vad o proiectie a cresterilor de acum (pensii, salarii) pentru anii ce vor urma. O astfel de proiectie, incluzand cresterile conform actelor normative deja in vigoare ( legea pensiilor , legea salariilor bugetarilor) ar ajuta sa intelegem mai bine ce ne asteapta si daca putem duce tot ce s-a aprobat in ultimii 3 ani de dezmat bugetar...", a concluzionat Biris.