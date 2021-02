UPDATE Guvernul Citu vrea sa elimine voucherele de vacanta pentru bugetari in acest an. Orban: "Nu se emit noi vouchere"

Alte cheltuieli vizate

Legea bugetului este finalizata

Presedintele PNL Ludovic Orban , a anuntat luni ca, in sedinta coalitiei guvernamentale, s-au discutat liniile mari ale constructiei bugetare pentru acest an si anumite masuri pentru restrangerea cheltuielilor, precizand ca voucherele de vacanta nu vor mai fi emise in 2021."Raman valabile voucherele de vacanta care au fost emise anterior si care pot fi folosite in cursul anului 2021. Nu se emit noi vouchere de vacanta, pentru ca sunt vouchere de vacanta care sunt valabile in cursul anului 2021", a declarat Ludovic Orban luni la Parlament.El a mai spus ca a existat o decizie cu privire la sporul de 30% pentru prefecturi care nu va mai fi platit odata cu adoptarea legii bugetului de stat pentru 2021."Am discutat sa se faca o analiza ampla a tuturor tipurilor de sporuri, dar nu am luat o decizie legata de sporuri deocamdata. Urmeaza ca pe baza acestei analize sa se ia o decizie justa. Exista o decizie legata de sporul de 30% care a fost dat prefecturilor si care nu se va mai plati odata cu adoptarea legii bugetului de stat", a afirmat presedintele PNL, intrebat daca sporurile vor fi plafonate sau taiate.Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) si liderul grupului de lucru pentru turism din cadrul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca au fost facuti deja primii pasi pentru a da in judecata statul privind despagubirea antreprenorilor din industrie cu 500 de milioane de euro pentru restrictiile impuse in contextul pandemiei si ca Guvernul trebuie sa livreze "imediat" aceasta suma.Mischie a subliniat ca "un sfert dintre antreprenori nu mai pot deschide afacerile acum"."Unitatile din turism nu au nevoie de ajutor, de fonduri alocate in acest sens, au nevoie sa fie despagubite. Guvernul trebuie sa despagubeasca aceasta industrie pentru restrictiile impuse. Am reusit la sfarsitul anului trecut ca operatorii sa fie despagubiti cu 20% din diferenta cifrei de afaceri 2020 - 2019. Acum, legea e publicata in Monitorul Oficial. Se fac completari si va fi revotata miercuri. Reprezentam 5% din PIB -ul Romaniei... Asteptam ca despagubirile sa vina in cel mai scurt timp. Facem apel ca pentru cele trei patrimi dintre operatorii care au mai ramas pe piata sa nu fie pandemia capat de linie. Credem ca 500 de milioane de euro trebuie sa ajunga imediat, in cel mai scurt timp, la antreprenori. Daca nu, vom fi practic la o treime dintre antreprenori care nu vor mai putea deschide vreodata. Pe langa despagubirile pentru anul 2020, suntem foarte atenti la programul propus de noua guvernare pentru despagubirile aferente anului 2021. Credem in principiul de parteneriat cu autoritatile".Ordonanta ar urma sa fie adoptata miercuri si sa reprezinte doar un prim pas pentru reducerile bugetare anuntate. Premierul a anuntat luni, 8 februarie, in sedinta Biroului Politic National ca nu se vor mai acorda vouchere de vacanta in acest an pentru bugetari. Anul acesta se vor folosi doar voucherele de vacanta acordate in 2019 si 2020 care nu au fost folosite, urmand ca din 2022 sa se reia acordarea acestora, daca bugetul o va permite Totodata, sporurile pentru angajatii din sectorul public vor fi plafonate, sporurile pentru expunere la Covid acordate angajatilor din prefecturi vor fi eliminate si va fi redusa indemnizatia de hrana pentru anumite categorii de bugetari, argumentul guvernului fiind acela ca unii dintre ei primesc indemnizatii de hrana egale cu doua salarii minime pe economie. Costurile totale pentru indemnizatiile de hrana s-ar ridica la 800 milioane de lei.Si transportul gratis pentru studenti ar urma sa fie limitat, probabil prin impunerea unui numar maxim de calatorii, transmite Digi24 Inainte de a se intalni cu conducerea PNL, premierul a declarat ca Legea bugetului este finalizata si va fi facuta publica marti sau miercuri dimineata cel tarziu , iar tinta de deficit ramane asumata la "7 - 7,1%"."Va fi in dezbatere publica maine sau poimaine. Am avut de clarificat cateva masuri, care vor fi printr-o ordonanta de urgenta sau amendamente in Parlament, cu cei de la coalitie, cu coalitia de guvernare. Legea bugetului este finalizata, va fi in transparenta publica maine sau miercuri dimineata, cel mai tarziu", a afirmat Florin Citu la Parlament, intrebat despre Legea bugetului de stat.Premierul a precizat ca tinta de deficit asumata prin proiectul Legii bugetului este intre "7% si 7,1%".Citu a spus ca, deocamdata, nu a primit planurile de restructurare de la companiile de stat cu pierderi."Si v-am spus ca restructurarea se poate face in doua feluri: ori vin ei cu program de restructurare, ori facem cum am facut anul trecut, limitam subventiile numai catre companiile care sunt profitabile si celelalte trebuie sa vina cu un plan de restructurare", a explicat Citu.Intrebat despre sporurile din sectorul bugetar, Citu a mentionat: "Despre aceste amendamente vorbim, ele exista, ori prin ordonanta, ori vor fi in Parlament, e vorba de o plafonare in acest moment, dar urmeaza o Lege a salarizarii care va lega sporurile de performanta in sectorul bugetar".De asemenea, premierul a confirmat ca va reduce subventia publica pentru partide.