Horațiu Buzatu, antreprenor și membru PNL Craiova, mesaj dur față de Iohannis și Cîțu: „E timpul ca PNL să găsească resursele necesare și să scape de cele două căpușe”

„Postarea lui Iohannis, aia cu afrontul adus românilor de alianța USR AUR, a primit până acum peste 17.000 de comentarii. Am parcurs rapid cea mai mare parte dintre ele și pot să vă spun că reacțiile oamenilor sunt, în majoritatea lor, profund negative la adresa președintelui și a prim-ministrului. Ba chiar și a PNL-ului.Asta mi-a adus aminte că atât Iohannis cât și Cîțu s unt doi oameni fără istoric în PNL . Primul a venit în partid cu foarte puțin timp înainte de a candida și a fi ales președinte PNL. Al doilea a venit și el tot așa, cu puțin timp înainte de a fi ales senator. De altfel, amândoi au avut nevoie de derogări de la Statut și Regulamente pentru a-și începe evoluția politică.Cred că este timpul ca PNL să găsească resursele necesare și să scape de cele două căpușe. Doar așa va putea recupera pierderile suferite în ultima perioadă”, a scris acesta pe Facebook Horatiu Buzatu a condus filiala Dolj in anul 2004 iar in 2005 a pierdut conducerea filialei avand un conflict cu Mihai Voicu parlamentar si ministru in cabinetul Tariceanu.Conflictele au continuat iar in 2016, Horatiu Buzatu a infiintat Partidul Miscarea Liberala pe listele caruia a candidat la Primaria Craiova.Horatiu Buzatu a anuntat revenirea in PNL pe pagina personala de facebook in anul 2019:„Am luat decizia de a redeveni membru al Partidului National Liberal. Cred ca in aceasta perioada, in care prea multi impostori vorbesc despre politicile de dreapta, este nevoie de mai multa coerenta, de mai multa prezenta in spatiul public si de mai multa actiune pentru a face cunoscute principiile liberalismului.