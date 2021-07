Doi lideri grei ai PNL se pregatesc sa isi anunte sustinerea pentru Florin Citu la Congres. Lovitura dura pentru Ludovic Orban

Ilie Bolojan ii cere lui Iohannis sa nu se implice in alegerile din PNL

17 iulie, zi cruciala si pentru PNL Girugiu

Surse politice au dezvaluit pentruca doi lideri grei ai formatiunii politice se pregatesc sa anunte sustinerea pentru premierul Florin Citu in cursa pentru functia de presedinte Este vorba despre Dan Motreanu , presedintele PNL Giurgiu, vehiculat la inceputul disputei dintre Florin Citu si Ludovic Orban ca un potential al 3-lea candidat si Ilie Bolojan , presedintele PNL Bihor.Tacerea celor doi lideri nu are legatura cu posibile ambitii ale acestora la Congresul PNL, ci mai degraba cu ambitiile pentru a fi reconfirmati in fruntea filialelor pe care le conduc. Astfel, cei doi ar urma sa anunte ca il sustin pe Florin Citu dupa alegerile din 17 iulie, au mai precizat surse liberale.Presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, este de parere ca alegerile liberalilor din 25 septembrie vor valida si pozitia administrativa a celui care va castiga competitia, fie ca este premierul, fie ca este presedintele Camerei Deputatilor. Totodata, acesta a sustinut ca presedintele Klaus Iohannis sa nu trebuie sa se implice in batalia dintre Florin Citu si Ludovic Orban pentru presedintia partidului."Nu cred ca trebuie sa se implice, dar trebuie sa discutam deschis si aceasta chestiune. Intotdeauna intre presedintele Romaniei si partidul presedintelui, chiar daca nu a fost o legatura explicita sau chiar daca presedintele nu este pasionat de ceea ce se intampla in detaliu in partidul respectiv, totusi, o parte din membrii partidului, din oamenii de decizie, se uita sa vada cam ce ar dori presedintele Romaniei", a spus Bolojan, adaugand ca unii dintre colegi se uita sa vada daca s-ar "da un semnal poate implicit, nici intr-un caz explicit".De altfel, precizam ca alegerile sunt in toi in Bihor. Organizatia PNL Oradea si-a ales, sambata, Biroul Politic Municipal pentru urmatorii patru ani, Florin Birta fiind reales presedinte cu 273 de voturi, din totalul de 283 de voturi valabil exprimate."Obiectivele PNL Oradea au fost si sunt aceleasi cu interesele Oradiei si ale oradenilor. Noi, liberalii oradeni, nu facem politica de dragul politicii. Noua nu ne plac mizele mici, fara legatura cu agenda cetateanului. Mereu ne-am propus si vom continua sa ne propunem ca prin actiunile noastre sa contribuim si mai departe la dezvoltarea accelerata a municipiului Oradea si a judetului Bihor. Suntem mandri de Oradea si este datoria noastra, a echipei PNL Oradea", sa le dam oradenilor si bihorenilor multe alte noi motive de mandrie", a declarat, potrivit unui comunicat de presa, Florin Birta, primarul municipiului Oradea.Liberalii din Giurgiu isi vor alege si ei pe 17 iulie viitorul presedinte al organizatiei judetene. Pana la aceasta ora, doar europarlamentarul Dan Motreanu, presedinte al filialei, si-a anuntat candidatura pentru un nou mandat."Voi candida pentru un nou mandat de presedinte al organizatiei #PNLGiurgiu in conditiile sustinerii de catre colegii mei ce au contribuit la rezultatele obtinute impreuna. Cred cu tarie ca orice candidat care respecta acesta organizatie trebuie sa vina in fata ei cu o motiune sustinuta de presedintele Consiliului Judetean, de parlamentari , primari, consilieri si de membrii liberali. Echipa liberala este una puternica pentru ca este unita, iar aceasta unitate trebuie respectata si nu dezbinata.Sunt convins ca voi reusi, in continuare, sa ii sustin in demersurile lor pentru binele pe care l-au ales si il asteapta toti giurgiuvenii.Mi-ar fi placut ca mai multe filiale ale Partidului National Liberal sa demonstreze la alegerile parlamentare ca #sepoate, pe modelul judetului Giurgiu, si sa invingem PSD pana la capat, in ciuda pandemiei si efectelor ei", a declarat Dan Motreanu la depunerea candidaturii.Filiala nu a anuntat inca pe cine va sustine la sefia PNL pe 25 septembrie, insa, asa cum Ziare.com a precizat, Motreanu se pregateste sa sara in barca premierului Florin Citu.