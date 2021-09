Ministrul Sănătății continuă conflictul cu premierul privind fondurile de la Ministerul Sănătății: „Lipsa de resurse e din cauza iresponsabilităţii lui Florin Cîţu”

„Printre puţinele fonduri care apar disponibile la Ministerul Sănătăţii în buget şi la care a făcut referire prim-ministrul au fost cele 450 de milioane de lei la titlul Transferuri de capital. Din aceşti bani, 60 de milioane de lei au fost repartizaţi unităţilor sanitare, pe secţiile de neonatologie, pentru dotarea cu incubatoare, în baza unei achiziţii centralizate demarată în 2016, finalizată acum.Celelalte fonduri au fost repartizate unităţilor sanitare în aprilie şi mai 2021, pentru dotarea cu aparatură şi pentru reparaţii capitale. Odată ce unităţile sanitare au primit fila de buget, au semnat contracte cu furnizorii (menţionăm că repartizarea fondurilor s-a efectuat în baza unor criterii de prioritizare, unul dintre ele fiind existenţa procedurilor de achiziţie finalizate). Banii se cheltuie în momentul în care este furnizată marfa. Aceştia figurează necheltuiţi, dar angajaţi. Din moment ce sunt angajaţi de unităţile sanitare, Ministerul Sănătăţii nu mai poate beneficia de aceste credite de angajament”, a scris Ioana Mihăilă, sâmbătă seara, pe Facebook Aceasta a prezentat şi o situaţie a cheltuielilor pe luna august făcute de Ministerul Sănătăii şi a adăugat că au fost făcute toate transferurile de bani pentru între diverse programe ca să poată fi asigurate sumele necesare nevoilor pacienţilor cum ar fi bolnavii de HIV-SIDA, copii sau alte tratamente urgente „Pentru informarea domnului prim-ministru, am apelat chiar şi la aceşti bani, în luna august Ministerul Sănătaţii a transmis unităţilor care beneficiau de sume mai mari o adresă prin care se solicita disponibilizarea banilor necheltuiţi, dar spitalele au răspuns că nu au sume de disponibilizat. La Ministerul Sănătaţii s-au făcut toate transferurile posibile între diferite programe pentru a putea asigura sume necesare nevoilor acute ale pacientilor (copii, bolnavi HIV-SIDA, tratamente urgente):• Am făcut modificare pentru trimestrializare pentru a putea plăti centre de vaccinare (s-au redistribuit sume din trimestrul 4 în trimestrul 3 din bugetul Ministerului Sănătaţii pentru a asigura aceste cheltuieli);• Am transferat bani de la acţiunile prioritare (programe pentru pacienţii critici) pentru a putea plăti vaccinul BCG pentru vaccinarea nou-născuţilor (la început de iulie, aproximativ 3 milioane de lei);• Tot de la acţiuni prioritare au fost transferaţi bani pentru a plăti vaccinuri din Programul Naţional de Vaccinare (pneumococic, ROR etc.; aproximativ 7 milioane de lei, 2 iulie);• Am transferat bani de la alte programe şi de la plata cardurilor de sănătate pentru tratamentul cazurilor de urgenţă medicală (în total 3 milioane de lei);• Am transferat credite de angajament de la materiale sanitare pentru a asigura încheierea contractului pentru achiziţia de vaccin tetravalent (9 milioane de lei);• De la materiale sanitare am transferat credite de angajament pentru a asigura încheierea contractelor privind tratamentul pacienţilor HIV-SIDA şi cu boli hematologice (46 de milioane de lei);”, a mai explicat ministrul Sănătăţii.Ea a adăugat că din cauza premierului vorbim astăzi de personal neplătit şi de lipsa banilor pentru programe de sănătate.„Repet: faptul că astăzi vorbim de personalul neplătit, de lipsa de bani pentru programele de sănătate ale pacienţilor şi de lipsa de resurse pentru ambulanţe şi medicamente se datorează doar iresponsabilităţii prim-ministrului Cîţu”, a conchis Mihăilă.Premierul Florin Cîţu i-a răspuns ministrului Sănătăţii, Ioana Mihăilă, care a declarat că Ministerul Sănătăţii nu mai avea bani pentru programele de sănătate, iar prim-ministrul cunoştea această situaţie. Cîţu a afirmat că sunt 483 de milioane de lei necheltuiţi care nu au fost distribuiţi.”A venit cu demisia domniei sale sau nu? Eu nu ştiu de ce lumea încearcă să-şi arate incompetenţa pe ultima sută de metri. La rectificarea bugetară, şi este public, se vede că sunt 483 de milioane, cred, 480 de milioane necheltuiţi care sunt nedistribuiţi. Aceşti bani erau acolo, la Ministerul Sănătăţii, iar dacă cineva avea curiozitatea să citească Legea bugetului aprobată la începutul anului, vedea că putea să redistribuie bani pentru orice cheltuială care ţine de vaccinare în timpul acestui an. Deci erau 480 de milioane”, a declarat Florin Cîţu, la Oradea, sâmbătă.