Lider USR PLUS: Romanii se asteapta ca premierul Citu sa fie un catalizator al echipei guvernamentale si nu o frana cum a fost pana acum

"Romanii se asteapta ca premierul Citu sa fie un catalizator al echipei guvernamentale si nu o frana cum a fost pana acum. Florin Citu este premierul unui guvern de coalitie si trebuie sa inteleaga si sa isi asume acest lucru. Deciziile pe care le ia premierul trebuie mai intai discutate in sedinta de catre liderii coalitiei", a declarat pentru News.ro co-presedintele USR PLUS Iasi, deputatul Monica Berescu.Ea considera ca romanii si-au pus sperante mari ca guvernul va face reforme si ca premierul va facilita implementarea lor, chiar daca unele pot fi "inconfortabile"."Ministrii USR PLUS au demonstrat ce inseamna transparenta cu adevarat. Vlad Voiculescu a publicat lista tuturor centrelor de vaccinare si a decis ca toate concursurile pentru Casele Judetene de Sanatate sa fie filmate. La randul sau, Cristi Ghinea a avut zeci de ore de dezbateri publice pentru PNRR. Si acestea sunt doar doua exemple. Ma astept ca toti ministrii, inclusiv premierul sa aplice principiul transparentei in institutiile de care sunt responsabili", a mai spus co-presedintele USR PLUS Iasi, deputatul Monica Berescu.