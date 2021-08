Echipa Cîțu își negociază viitoarele funcții în partid. Primul atuu al lui Ludovic Orban în lupta cu premierul

Surse politice au precizat pentrucă premierul intenționează, printre altele, să modifice Statutul PNL , astfel încât să apară o nouă funcție, cea de preşedinte executiv, acolo unde favoriți sunt Dan Vîlceanu și Alina Gorghiu Numărul greilor liberali care îl susțin pe Florin Cîțu depășește cu mult funcțiile pe care premierul le are de împărțit la nivelul conducerii formațiunii politice, astfel că mulți liberali vechi vor rămâne pe dinafară la Congresul anunțat pe 25 septembrie.Potrivit ultimului calcul făcut în echipa lui Florin Cîțu, cele 4 poziții de prim-vicepreședinte ar putea fi ocupate de Emil Boc , Rareș Bogdan, Gheorghe Flutur și Lucian Bode , astfel că Mircea Hava și Raluca Turcan ar urma să își piardă funcțiile. Și liberali precum Sorin Cîmpeanu, Vlad Nistor, Daniel Constantin , Adrian Oroș sau Virgil Guran ar urma să își piardă pozițiile de vicepreședinte al partidului, dacă premierul Florin Cîțu va învinge în bătălia cu Ludovic Orban , au precizat surse politice.De cealaltă parte, Ludovic Orban obține un avantaj extrem de important. Actualul președinte al PNL nu are atât de mulți susținători de marcă încât să ocupe toate pozițiile de conducere de la nivelul formațiunii politice, astfel că acesta ar putea negocia eventuale dezertări din echipa lui Florin Cîțu prin funcțiile de conducere vacante pe care le deține la Congresul din 25 septembrie.„La noi este bătaie mare pe funcții, e ca la admiterea în facultățile de top. Sunt mulți pe un loc, ori Cîțu nu are prea multe poziții de oferit. Pe când dincolo, Ludovic Orban poate negocia multe poziții. Deocamdată are un atuu foarte important și ne așteptăm la dezertări”, au explicat surse liberale din tabăra Cîțu pentruPreședintele PNL, Ludovic Orban, susținea recent că mulți dintre cei care îl susțin pe Florin Cîțu în funcția de președinte al PNL nu îl și cred capabil să conducă partidul.„Să fim cinstiți și onești: noi știm foarte bine că mulți dintre cei care azi își clamează susținea pentru Cîțu de fapt nu îl consideră capabil să conducă partidul. De fapt, o fac din cu totul și cu totul alte motive decât dorința de a lua o decizie care să facă bine PNL-ului”, a mai spus Orban.Acesta le atrăgea atenția celor din PNL „care de două luni își bagă coada, care folosesc instrumente nedemocratice, care sucesc mâini la spate, care arată pisica, care umblă la scheletele din dulap ale unora și altora” că nu cedează.„Nu cedez (...), indiferent câți vor fi în jurul meu voi da bătălia până la capăt și voi da bătălia cu toată forța pe care o am, voi da bătălia pentru PNL, pentru România. Îmi doresc un PNL cu oameni pe propriile picioare, un PNL liber, care votează conform propriei conștiințe și conform propriei convingeri și discernământ”, a mai spus Ludovic Orban.Congresul Național al PNL în cadrul căruia va fi ales președintele partidului are loc în 25 septembrie, iar liberalii au de ales între Ludovic Orban și Florin Cîțu.