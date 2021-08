De ce alegerea între Orban sau Cîțu este o falsă dilemă. „Iohannis repetă, în al doilea mandat, exact greșelile comise de Băsescu”

În opinia acestuia președintele Iohannis repetă pur și simplu greșelile făcute de Traian Băsescu care, în al doilea mandat al său, a impus lideri în PDL „Cîțu sau Orban: o falsă dilemăPentru cei cu memoria scurtă, las aici următoarea listă: Elena Băsescu , Prigoană Jr., Elena Udrea , MRU.Toate personajele din listă sunt, de fapt, identice, fiindcă au aceleași trăsături. Toate sunt creația exclusivă a voinței unui președinte al României. Niciunul nu a probat nici talent politic, nici anvergură politică - nici înainte, nici în timpul, nici după momentul de celebritate artificială. Cu toate astea, la vremea lor, au fost aplaudate frenetic de partidele aflate sub controlul președintelui și prezentate, în ciuda tuturor evidențelor, ca lumini de netăgăduit. În plus, toate aceste personaje au dispărut instantaneu din scenă din clipa în care președintele care le-a inventat și-a pierdut influența.Cîțu are exact aceleași trăsături, deci se adaugă natural listei de mai sus.Nu ai ce alege între Orban și Cîțu, e o falsă dilemă. Fiindcă, în politică, dacă ai de ales între un politician și o neființă temporar celebră, asta nu e de fapt o alegere: neființa temporar celebră e doar neființă.Poate că Orban e prost. Poate că PNL are nevoie de o schimbare. Dar schimbarea se face opunând unui politician un alt politician, abia atunci ai de făcut o alegere propriu-zisă. Neființele temporar celebre nu pot produce niciun fel de schimbare. Ele produc, în general, doar mult ridicol - și, rareori, ceva tristețe.Ca nivel de ridicol, nu e absolut nicio diferență între „fiți ungurenii mei” și „echipa câștigătoare”. Și, pentru orice om cu capul pe umeri, rezultatul final nu poate fi decât același: când Iohannis își va pierde influența, Cîțu va redeveni ce-a fost, iar actualii lui susținători vor căuta să facă uitat cât mai repede episodul.Doar că episodul a avut și efecte politice: PDL, partidul care n-a putut spune „nu” președintelui care a inventat astfel de personaje, a făcut implozie.E uimitor cum Iohannis repetă, în al doilea mandat, exact greșelile comise de Băsescu în al doilea lui mandat. E ca și cum am fi prinși într-o capsulă a timpului. Personajele sunt diferite, dar procesele și mecanismele sunt copiate la indigo.Cum e deja a doua oară când lucrul ăsta se întâmplă, trebuie să constatăm că partidele președinților României nu au anticorpi care să le protejeze de influența președintelui când ea devine toxică. PDL știa că se sinucide când îi aplauda pe Elena Udrea, pe Elena Băsescu sau pe MRU. Dar pur și simplu nu s-a putut opune.PNL e acum în exact aceeași situație. De unde rezultă că e nevoie de o discuție serioasă pe cultura partidelor românești și pe relația dintre ele și președintele României. Fiindcă dacă nu apar mecanisme și mentalități noi, vom vedea aceeași poveste repetându-se la nesfârșit.Credeți că PNL are nevoie de o schimbare și vreți să-l schimbați? Atunci schimbați exact asta: relația formală și informală cu președintele României, când el sau ea provine din PNL”, a scris Sorin Cucerai pe pagina sa de Faceboo k.