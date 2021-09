Analist, despre pâra PNL la Washington privind moțiunea USR PLUS AUR: „doar o altă expresie a provincialismului care domină la București”

Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului, a informat reprezentanţii CE, ai guvernelor SUA, Israel, Germania şi altor state membre UE

„Amenințările acestea cu pâra la Bruxelles sau la Washington sunt doar o altă expresie a provincialismului care domină la București. Nu o să vezi așa ceva nici în rândul opoziției liberale de la Varșovia, nici la Budapesta, deși acolo opoziția chiar avea ce să spună occidentalilor.Mi se pare rizibil că fratele ambasadorului României la Washington (despre care Departamentul de Stat se întreba de ce a fost trimis) iese cu amenințarea pârâtului la partenerii strategici. Și mi se pare și mai ridicol că tocmai domnul Muraru se trezește să vorbească despre toleranță, democrație, libertate, diversitate... când acum câteva săptămâni liderii partidului său făceau campanie homofobă, ultraconservatoare și tradiționalistă pentru a câștiga șefia PNL ”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook Alexandru Muraru, consilierul premierului Florin Cîțu pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei , a anunțat duminică, 5 septemebrie, într-un comunicat oficial că a informat oficial Comisia Europeană și guvernele din SUA, Israel și Germania despre planul USR PLUS ”de a crea o nouă majoritate parlamentară” cu AUR, pe care îl caracterizează drept un ”partid extremist, antisemit”.”Noua alianță conjuncturală creează premisele aducerii la putere a unui partid neofascist, xenofob, antisemit, care a ultragiat în permanență memoria victimelor Holocaustului, a încercat reabilitarea criminalilor de război și a promovat ura împotriva minorităților etnice și sexuale”, arată consilierul premierului Florin Cîțu.De asemenea, el anunță că i-a informat despre discuțiile USR PLUS – AUR pe cei 108 europarlamentari din grupul Renew Europe, din care face parte și USR PLUS. Alexandru Muraru caracterizează AUR drept ”o formațiune politică ce a hărțuit în permanență minoritățile etnice și sexuale”.Alți destinatari ai demersului lui Muraru sunt organizații internaționale cu un rol major în prevenirea și combaterea antisemitismului, a negării Holocaustului, în protecția memoriei victimelor regimurilor totalitare și a drepturilor minorităților etnice sau sexuale.”În documentul oficial, am subliniat faptul că noua alianță conjuncturală creează premisele aducerii la putere a unui partid neofascist, xenofob, antisemit”, arată Alexandru Muraru.