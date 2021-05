Florin Citu: "Tot Cabinetul de ministri iese in strada pe 22 mai". Ce spune despre finala Cupei Romaniei

"Vaccinarea continua. Tot Cabinetul de ministri iese in strada pe 22 mai. Tot pe 22 mai se joaca si finala Cupei Romaniei, e un eveniment in care vom avea spectactori. Sper sa ajung si eu acolo. O zi importanta - 22 mai Guvernul in strada si Cupa Romaniei . Cred ca o sa fiu la teatru sambata cu un eveniment cultural cu spectatori", a afirmat Florin Citu, la finalul sedintei de joi a Guvernului. Acesta a precizat ca semnele sunt bune in ceea ce priveste pandemia."Numarul persoanelor testate pozitiv scade pe zi, avem toate judetele in zona verde, Bucurestiul a eliminat din restrictii. Scenariul cu acest val, pana si eu am fost pesimist, a tinut mai putin, dar asta de datoreaza in mare, mare parte romanilor care doresc sa se vaccineze", a mai spus Citu.