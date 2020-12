Ministrii Guvernului Citu depun juramantul la ora 20.00, la Palatul Cotroceni

Rezultatul votului a fost prezentat de catre Oana Murariu, deputat USR -PLUS. Aceasta a explicat ca, din totalul de 455 deputati si senatori , 446 au fost prezenti, fiind 446 de voturi exprimate."Numar total de voturi anulate - zero. Numarul total de voturi exprimate 446, din care voturi pentru acordarea increderii Guvernului 260, voturi contra acordarii increderii Guvernul 186, abtineri zero. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Ca urmare a faptului ca 260 de parlamentari au acordat votul de incredere se constata ca se acorda increderea Guvernului, Programului de guvernare condus de premierul desemnat Florin Citu ", a declarat Oana Murariu.Premierul Florin Citu a multumit din nou coalitiei de centru-dreapta: "Multumesc coalitie de centru-dreapta si tuturor celor care au votat astazi acest Guvern. Multumesc milioanelor de romani care au sustinut aceasta coalitie si ne-au ajutat sa ajungem astazi in Parlamentul Romaniei. Le promit si le garantez ca nu voi insela niciodata asteptarile acestor oameni si sunt constient de responsabilitatea pe care mi-au acordat-o de a guverna Romania intr-o perioada atat de dificila. Multumesc si la treaba".Ceremonia de depunere a juramantului de investitura a membrilor Guvernului va avea loc mircuri, ora 20:00, la Palatul Cotroceni.CITESTE SI: