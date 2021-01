Ministrii Guvernului condus de Florin Citu se vor vaccina miercuri impotriva COVID-19

Anuntul a fost facut vineri seara de vicepremierul Dan Barna , intr-o emisiune la Antena 3. "Ii indemn pe toti romanii sa se vaccineze", a spus Barna.Etapa a 2-a a campaniei a debutat vineri in Romania, primul dintre demnitarii care s-au vaccinat fiind presedintele Klaus Iohannis Premierul Florin Citu a anuntat ca se va vaccina si el sambata, la ora 12:00, la Spitalul Militar Carol Davila.In etapa a 2-a de vaccinare intra populatia cu grad ridicat de risc si lucratorii care desfasoara activitati in domenii-cheie esentiale.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a anuntat vineri seara ca tot in etapa a 2-a se vor putea vaccina si persoanele fara adapost si cele cu handicap.