Ministrul de Finante: Nu vad un scenariu in care sa revenim la situatia din martie, aprilie. Suntem mult mai pregatiti

"Am aratat ca am facut fata unui soc negativ neprevazut, foarte mare, in conditiile in care socialistii au lasat rezervele statului pe zero, in conditiile in care am pornit cu un deficit bugetar mai mare, in conditiile in care am avut si cheltuieli structurale mai mari. Suntem mult mai pregatiti pentru orice alt scenariu, de aceea am incredere ca orice soc negativ il vom trece mult mai usor decat ce a fost pana acum. Am facut fata unui soc negativ puternic, neprevazut, nu se astepta nimeni si am performat foarte bine, asa ca am incredere ca orice ar veni in directia noastra vom face fata si suntem pegatiti in acest moment. Nu vad un scenariu in care sa revenim la situatia din martie, aprilie", a declarat miercuri ministrul de Finante, Florin Citu, intr-o conferinta de presa online.Acesta a vorbit si de planurile privind constructia bugetului pentru 2021."Dupa cum stiti, bugetul se construieste pe legislatia in vigoare. In ceea ce priveste estimarile macro, acestea le asteptam de la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza", a precizat oficialul.Intrebat daca exista posibilitatea prelungirii termenului pentru plata obligatiilor fiscale, Citu a raspuns ca nu."Nu. Pe 25 octombrie doresc sa avem o imagine clara a sanatatii economiei. Bineinteles ca sunt sectoare in economie unde exista probleme. Ne vom uita de la un sector la altul si vedem cu ce solutii putem sa venim in ajutorul acestor sectoare. Dar este important pentru noi ca la 25 octombrie sa avem o imagine a ceea ce se intampla in economie. De aceea, nu vom prelungi aceste facilitati. Dupa aceea vom discuta in functie de situatii si pe sectoare - pentru ca unele sectoare o duc foarte bine, altele au probleme - si vom vedea cu ce masuri vom veni", a precizat ministrul de Finante.Citu a mai anuntat ca spera ca spre finalul anului sa emita pe bursa, in functie de conditii, titluri de stat pentru populatie.Totalul obligatiilor fiscale amanate la plata de catre firme, fara dobanzi si penalitati, in baza facilitatilor acordate de Guvern in luna martie, a urcat la 14,4 miliarde de lei, potrivit celor mai recente date disponibile, conform Profit.ro.Incepand din martie, soldul sumelor declarate la ANAF dar neachitate a scazut intr-o singura luna, in iunie, cand Guvernul a decis chiar pe data de 25 iunie, cand facilitatea fiscala expira, sa o extinda. Unele firme au decis sa nu isi asume riscuri si sa nu astepte pana in ultima zi, astfel ca au platit, iar soldul amanarilor a coborat cu 1,5 miliarde lei, de la 11,7 miliarde lei in luna mai, la 10,2 miliarde lei.In iulie, soldul amanarilor la plata a urcat cu 2,3 miliarde lei, iar in august s-au adaugat 1,9 miliarde lei,Cel mai recent mesaj al Ministerului Finantelor este ca deruleaza simulari legat de termenul de 25 octombrie.