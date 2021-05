Miza trecerii PNRR prin Parlament: un joc politic. Majoritatea a preluat tacticile PSD de guvernarare si ignora complet opozitia

Majoritatea apeleaza la tacticile PSD

Mai mult, social-democratii s-au plans la oficialii europeni ca nu sunt luati in seama, in timp ce de cealalta parte premierul Florin Citu a declarat ca PNRR este "un proiect al Guvernului" si ca nu are nevoie de votul Parlamentului.Potrivit unor analisti politici consultati de Ziare.com, cererea social-democratilor pentru Putere face parte din jocul politic, notand ca greva parlamentara aununtata de PSD nu va avea niciun efect. PNRR nu are de ce sa treaca prin Parlament, este un proiect al Guvernului. Un lucru pe care putem sa il facem este sa prezentam romanilor, in Parlamentul Romaniei, forul legislativ al Romaniei, PNRR. Este un lucru pe care putem sa il facem, dar nu are de ce sa treaca prin Parlament, nu este nevoie de niciun vot, nu este nevoie de dezbatere", a declarat Florin Citu, vineri seara, dupa sedinta de Guvern.De cealalta parte, PSD ii acuza pe liderul PNL Ludovic Orban si premierul Florin Citu ca se comporta "politicianist si iresponsabil" si le-a cerut din nou sa vina cu PNRR in Parlament."PSD a reinnoit oferta de a pune la dispozitie toti specialistii si expertii partidului, care sa se implice pentru ca Romania sa aiba cat mai rapid un document final, care sa respecte cerintele Comisiei Europene. Din pacate, constatam ca Ludovic Orban si Florin Citu continua sa se comporte politicianist si iresponsabil in aceasta situatie critica pentru Romania. PSD continua sa sustina necesitatea dialogului cu patronatele, sindicatele si cu Opozitia, precum si a prezentarii PNRR in Parlament, exact in termenii in care si Comisia Europeana i-a recomandat premierului Citu", a transmis luni, PSD, intr-un comunicat.Contactat de ziare.com, politologul Alfred Bulai noteaza ca tot conflictul dintre PSD si Guvern privind PNRR face parte din jocul politic al opozitiei."Este un joc politic. In general, partidele de opozitie , asta fac. Adica ei incearca prin orice mijloc sa atraga atentia asupra problemelor pe care considera ca le are puterea. In general dorinta opozitiei e sa aduca eventual alaturi de ea si alte personaje publice. Sindicate, patronate sau orice fel de structuri care pot sa critice la randul lor puterea", a afirmat Alfred Bulai.De aceeasi parere este si analistul Mircea Kivu, care adauga modul in care actuala majoritate a imprumutat tactica PSD de a ignore complet opozitia."Cei de la PSD vor sa se simta cumva ca fac opozitie. Si cumva cei de la Guvern, cei care fac majoritatea guvernamentala, au preluat practicile pe care le avea PSD pe cand era la guvernare. Adica ignora complet opozitia", arata analistul.In ce privesc amenintarile PSD cu greva parlamentara, Alfred Bulai adauga ca nu va avea nicio consecinta."E o retorica parlamentara in care incearca sa faca ceva in opozitie. Nu pot doar sa stea asa si sa vada cum se prabuseste PNL -ul. Nu are nicio consecinta. Populatia reactioneaza la conditiile proaste de viata, la problemele pe care le resimte in mod direct, nu la dezbaterea parlamentara. La dezbatearea parlamentara nu se uita nici naiba. Pe de alta parte, trebuie sa faca si opozitia niste actiuni, trebuie sa fie prezenta in spatiul public criticand puterea. E logica relatiei dintre putere si opozitiei. Nu e nimic spectaculos. E in logica democratiei ca opozitia sa se certe cu puterea. Si e si bine. E aiurea cand se inteleg", a conchis politologul.