Florin Cîțu exclude varianta ca PSD să dea primul premierul: ”Este o victorie pentru PNL”

Florin Cîțu a anunțat joi, 18 noiembrie 2021, că singura variantă acceptată în negocierile cu PSD este ca PNL să dea primul premierul în viitorul guvern. Liderul liberalilor a subliniat că negocierile au fost deblocate prin nominalizarea lui Nicolae Ciucă.

"Este singurul scenariu - premierul de la PNL", a spus Cîţu, la Palatul Parlamentului, după o nouă rundă de negocieri.

Întrebat dacă s-a luat deja o decizie ca PNL să dea primul premierul, el a răspuns: "Suntem la negocieri aici. Eu cred că da. (...) Eu aşa cred, că altfel nu am mai discuta.

Astăzi avem o propunere din partea PNL, o propunere de premier prin care noi credem că am deblocat aceste negocieri. Eu zic că este o mare victorie să avem în această coaliţie, partidul mai mic să aibă premierul. Este o victorie pentru PNL", a mai declarat Cîţu.

Liderul PNL a spus că Nicolae Ciucă va fi implicat 100% în negocieri şi că tot partidul îl susţine.

Întrebat despre negocierile cu USR, care s-au oprit pentru că el era propunerea de premier, la care acum s-a renunțat, Cîțu a răspuns: "Aceasta a fost decizia partidului şi mergem cu decizia partidului".

Cîţu a susţinut că a propus de două ori să se renunţe la mandatul ca preşedintele PNL să fie propunere de premier.

"Eu am propus să se renunţe de două ori la acest mandat. E a doua oară când îl propun tot eu pe domnul Nicolae Ciucă pentru a debloca aceste negocieri. (...) Nu am spus că nu-l voi supune (n.red. la vot). Am spus că atunci când vom avea o propunere, o vom supune la vot", a adăugat liderul liberalilor.

De asemenea, el a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis nu se implică în discuţiile din partide.

Preşedintele PNL a spus că nu s-a discutat ca el să preia funcţia de preşedinte al Senatului în acest moment. Cîţu a mai declarat că nu simte că va pierde partidul în contextul în care nu mai este propunere de premier.

"Nu, în niciun caz. (...) Ludovic Orban nu a pierdut nicio putere. A fost preşedintele partidului până la congres, a pierdut la congres", a afirmat Cîţu.

