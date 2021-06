Noi dispute in PNL dupa finalizarea PNRR: "Au fost alocati bani tot pentru zonele dezvoltate. Cele sarace au primit mai putini"

Ce contine PNRR

Ce primeste Clujul

Surse politice au dezvaluit pentruca mai multi primari liberali sunt nemultumiti de cum au fost impartiti banii din PNRR. Acestia il acuza pe premierul Florin Citu ca a impartit banii in functie de cum va fi sustinut la Congres si ca judetele sarace au ramas cu putini bani de investit."S-au dat bani tot pentru orasele mari care sunt deja dezvoltate si cele mici si subdezvoltate au primit bani putini sau chiar deloc. Exista o nemultumire la acest moment in PNL pe aceasta tema si pe buna dreptate.Clujul, acolo unde este primarul Emil Boc , cel mai mare sustinator al lui Florin Citu si cel care l-a impins, de fapt, sa candideze, a primit bani prin PNRR inclusiv pentru metrou. Asta in conditiile in care zonele mai sarace din tara raman si de aceasta data fara infrastructura. Sunt nemultumiri in PNL, inclusiv din echipa premierului. Oricum, nu toti pe care i-ati vazut in poza de grup o sa ramana pana la final. O parte au ajuns in poza si fara sa fie pregatiti pentru moment", au precizat surse liberale.Reamintim ca Guvernul a publicat Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), trimis recent la Comisia Europeana spre aprobare, prin care Romania va primi in urmatorii ani 29,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeana. Facem precizarea ca, din aceasta suma, jumatate vor fi fonduri nerambursabile, iar cealalta jumatate, sub forma de imprumuturi cu dobanda mica, nespecificata deocamdata ca procent.Planul Romaniei, care a ajuns deja pe masa Comisiei Europene, contine reforme in infrastructura, imbunatatirea calitatii aerului, digitalizare si anteprenoriat, dezvoltarea turismului intern, dar si reforme in sistemul de pensii.Pentru prima data, 88.000 de gospodarii care pana acum au fost neglijate de la investitii, pentru ca erau in localitati prea mici, vor avea apa curenta si canalizare cu ajutorul unui program national dedicat. Vor exista si 1.630 km noi retele de apa construite si 2.470 retele noi de canalizare. Tot pentru prima data, va fi realizat cadastrul apelor pentru gestionarea corespunzatoare a acestei resurse esentiale."Sunt 29,2 miliarde euro, bani pentru investitii dar care sunt legati de reforme in toate domeniile, mai mici sau mai mari care vor trebui sa dea siguranta ca, odata ce am folosit acesti bani, am creat si baza prin care apoi sa ne dezvoltam doar prin noi insine. Am gandit toate detaliile din Plan astfel incat sa fie cu adevarat o poveste de succes, cu toate proiectele si transformarile la un loc, avand sprijin din fondurile europene de Redresare si Rezilienta. Romania moderna si reformata", a precizat Cristian Ghinea , ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene.Proiectele judetului Cluj, incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sunt Autostrada A3 Nadaselu - Poarta Salajului, metroul si electrificarea caii ferate Cluj - Episcopia Bihor. Astfel, pentru Autostrada Transilvania pe cei 42 de km de la Nadaselu la Poarta Salajului se primesc 340 milioane de euro prin PNRR.Pentru proiectul Cluj-Napoca - Episcopia Bihor, Caile Ferate Maghiare (MAV) au demarat implementarea proiectului de modernizare si electrificare a liniei care continua proiectul romanesc, in parametri asemanatori cu standardul european. Aici au fost solicitati prin PNRR, 1,29 miliarde de euro.De asemenea, metroul, un alt proiect important de infrastructura al Clujului, inclus in PNRR, ar trebui sa primeasca prin program suma de 310 milioane de euro.