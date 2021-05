Detalii de culise: marea nemultumire a liderilor USRPLUS la adresa lui Florin Citu. Ce "omite" sa spuna premierul

"Suntem printre ultimii in UE"

Cum arata datele

"Campania de vaccinare a fost subiectul central ieri (n. r - marti) seara la sedinta. Mai multi au sustinut ca nu se ocupa nimeni de rural si sunt lasati de izbeliste. Criticile l-au vizat chiar pe premierul Florin Citu, despre care s-a spus in sedinta ca e mai ocupat de disputele din PNL decat de campania de vaccinare", au explicat surse politice pentru Ziare.comTotodata, multi lideri au criticat si decizia premierului de a lua masuri diferentiate."S-a pus problema de ce pelerinajul de la Sumuleu Ciuc a avut loc, iar festivalurile de muzica, concertele si evenimentele culturale sunt practic blocate", au mai precizat surse politice.Intr-o postare pe pagina personala de Facebook , deputatul USR Tudor Benga a recunoscut ca sunt nemultumiri in partid referitoare la datele campaniei de vaccinare pe care le prezinta premierul Florin Citu."Vad acum ca-s scapate trunchiat prin presa niste interventii ale mele din sedinta de azi dimineata a biroului national USRPLUS (...) Si da, am criticat si mersul campaniei de vaccinare si am cerut masuri clare pentru accelerarea ei. Nu stam bine deloc, campania e tot mai anemica, si nu inteleg de ce tot insista premierul sa o prezinte drept un succes.Nu e! La punctul asta chiar nu e! Suntem printre ultimii in UE si daca nu luam repede masuri vom plati un pret scump la toamna! Trebuie mers din poarta in poarta, trebuie pus presiune pe primari sa se implice, trebuie oferite beneficii palpabile pentru cei vaccinati. Altfel, in ritmul curent, la toamna vom fi iar ciumatii Europei. Fiindca ramanem tot mai in urma ca procent de vaccinati si riscul unui val patru din septembrie incolo e cat se poate de real", a scris deputatul USR Tudor Benga pe pagina sa de Facebook.In ciuda faptului ca premierul Florin Citu si cei implicati in campania de vaccinare anti-covid spun ca Romania sta foarte bine la acest capitol, in realitate lucrurile nu arata deloc asa. Potrivit datelor centralizate pe ourworldindata.org , din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, Romania este in acest moment pe locul 26, depasind doar Bulgaria.Astfel, doar 25,1% din romanii de peste 18 ani sunt vaccinati macar cu prima doza, in conditiile in care incepand de doua saptamani vaccinarea este practic la liber in Romania - oricine doreste se poate prezenta fie la un centru de vaccinare, fie la drive-thru, fie la unul dintre evenimentele de tip maraton.