Ofensiva USRPLUS împotriva lui Florin Cîțu după dezvăluirile din SUA: „Ipocriților! Acest om iresponsabil conduce România”

Coaliția va discuta despre cazul Cîțu

Cîțu: „Am făcut o greșeală acum 20 de ani”

Într-un mesaj pe Facebook , Emanuel Ungureanu îl critică dur pe premierul Florin Cîțu și transmite apropouri pentru cei care i-au luat apărarea lui Florin Cîțu. "Ipocriții! Acest om iresponsabil conduce România. Să te urci beat la volan înseamnă că îți asumi și că poți ucide pe cineva nevinovat. Faptul ca mașinăria de propagandă a lui Câțu, în frunte cu Rareș Bogdan, compară băutul la volan cu o bătaie în curtea școlii, arată nivelul moral al oamenilor care vor să aibă puterea absolută în România.O întrebare pentru domnul Rareș Bogdan: Dacă un membru al familiei tale ar fi lovit de o mașină condusă de un Câțu beat la volan, ai considera acest fapt ca fiind un lucru minor Ipocriților”, a relatat deputatul USR PLUS.O reacție a avut și senatorul USR PLUS Ștefan Pălărie. Într-o intervenție la Antena 3, acesta a afirmat că USR PLUS susține „foarte tare” pricipiul „fără penali în funcții publice” și că subiectul Cîțu este discutat febril pe grupurile de WhatsApp ale formațiunii din care face parte.„Noi am militat foarte tare pentru acest principiu de fără penali în funcţii publice şi o susţinem în continuare. Dacă nu mă înșel, au mai puţin de 24 de ore aceste apariţii de informaţie în spaţiul public. Va exista, în orizontul apropiat, o următoare şedinţă de coaliţie. Copreşedinţii coaliţiei de guvernare sunt convins că vor discuta această situaţie cât se poate de serioasă", a relatat Ștefan Pălărie.Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri, întrebat dacă în trecut a fost închis 2 zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL ”Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY, conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, una foarte mare. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informaţie acum când este competiţia internă PNL”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat, miercuri, dacă a fost încarcerat două zile în SUA şi dacă a plătit o amendă.Răspunzând unei întrebări, Cîţu a precizat că el a condus maşina după ce a consumat alcool.”A fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care să te mândreşti”, a mai afirmat Cîţu.Acesta a precizat că a fost vorba despre o contravenţie.”Am plătit şi în România amenzi de circulaţie”, a mai afirmat premierul.Un document din martie 2000, prezentat de flux24.ro, arată că actualul premier Florin Cîţu ar fi fost încarcerat 2 zile în SUA, pentru condus sub influenţa alcoolului sau drogurilor, întrucât legislaţia americană nu face diferenţă între ele.Conform documentului Curţii de Justiţie din Iowa, Florin Vasile Cîţu ar fi fost reţinut 2 zile în anul 2000 şi a primit şi o amendă de 1.000 de dolari americani.