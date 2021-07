Miza luptei dintre Orban si Citu pe sefiile filialelor PNL. Cum se vor organiza alegerile liberalilor

Lupta decisa in ultima noapte

Odata cu alegerile din interiorul filialelor a inceput si atacurile tot mai dese si lipsite de subtilitate intre Florin Citu si Ludovic Orban , ambii candidat la congresul PNL care va avea loc pe 15 septembrie anul acesta. Astfel, cei doi incearca sa obtina sustinerea din partea cat mai multor organizatii, intrucat delegatii acestora vor fi cei care isi vor exprima votul la congresul din toamna. Nu toate organizatiile sunt insa la fel de valoroase.Printr-o decizie a Consiliului National Liberal de la finalul lunii mai, congresul PNL are loc pe parcusul unei singure zile, la care vor participa 5.000 de delegati ce vor alege cine sa fie presedintele partidului pana in 2025. Conform aceleiasi decizii, delegatii cu drept de vot vin de la fiecare filiala PNL din tara, norma de reprezentabilitate raportata la succesul se la alegerile de anul trecut. Concret, fiecare organizatie din tara va primi din totalul de 5.000 de delegati un numar rezultat din media procentuala a rezultatului de la alegerile locale si parlamentare (50%) si media rezultatului ca numar de voturi de la alegerile locale si parlamentare (50%). Acesta este si motivul pentru care filialele de sector ale liberalilor au intre 40 - 70 de delegati, iar altele, precum Suceava, care a avut scoruri bune la ultimele alegeri, are 127 de delegati.Dupa primele zile ale alegerilor din filialele PNL, balanta puterii dintre cele doua tabere care candideaza pentru sefia partidului incepe sa capete contur. Conform unui calcul facut de Ziare.Com, Florin Citu avea, dupa rezultatele de luni, 5 iulie, 432 de voturi venit din partea organizatiilor ale caror sefii au fost castigate de liberali ce si-au anuntat suportul pentru premier , in timp de Ludovic Orban avea 137, iar 260 erau indecisi.Alegerile pentru filiale se vor incheia pe 10 august, perioada in care balanta puterii se va modifica din nou, cu zeci de alte organizatii care nu si-au anuntat sustinerea nici pentru Orban si nici pentru Citu, asteptand pana in ultimul moment pentru a sari in tabara castigatorului.Analistul politic Alfred Bulai a explicat pentru Ziare.Com ca spre deosebire de alegerile din trecut cand exista un castigator clar inca de la inceput, acum, in cazul PNL, lupta este in continuare stransa si cel mai probabil se va decide in ultima noapte."Lupta e destul de stransa. De regula se merge pana in ultima clipa pentru ca cei mai multi vor sa fie in tabara castigatorului. Mare parte din liderii din partid in acest moment va garantez ca sunt si cu unul si cu altul", a declarat Alfred Bulai.Un rol la congresul PNL il va avea si disciplina liberalilor din organizatii, care ar putea vota invers fata de cum comanda presedintele de filiala. De exemplu, delegatii organizatiei de la Suceava, care este condusa cu o mana de fier de catre Gheorge Flutur, e de asteptat sa voteze in totalitate cu Florin Citu. In schimb, filiale precum Vaslui sau Neamt, chiar daca sunt conduse de apropiati ai premierului, vor fi divizate.Un astfel de cas este si la Iasi, acolo unde desi filiala a fost castigata de Alexandru Muraru, unul dintre apropiatii premierului, cea mai mare parte a organizatiei a ramas de partea lui Orban. Dovada este reactia salii cand un discurs al lui Florin Citu a fost intrerupt de liberalii ieseni care au inceput sa aplaude momentul in care Ludovic Orban intra in sala.