Inca un lider liberal isi anunta sustinerea pentru Citu. "Are experienta si formarea necesara pentru reformele prea mult intarziate"

"George Lazar la conducerea liberalilor nemteni si Florin Citu , lider national al PNL, sunt optiunile mele pe care le exprim deschis si asumat, in aceasta perioada a alegerilor interne, care se va finaliza cu congresul din 25 septembrie 2021. Personal, consider ca avem nevoie de oameni competenti, cu proiecte bine definite, pentru a face performanta pe care nemtenii si romanii o asteapta de la PNL. Iar performanta in politica si administratie inseamna proiecte de modernizare, fonduri atrase, digitalizare si o economie performanta si ecologica. In final, un nivel de trai superior si mai mult respect pentru semeni", a declarat presedintele interimar al PNL Neamt.Senatorul liberal a adaugat ca George Lazar ar putea fi candidatul PNL pentru presedintia Consiliului Judetean Neamt, la alegerile din 2024."Nu sunt omul deciziilor pripite, am analizat si am cantarit bine. Desi foarte tanar, George Lazar este unul dintre cei mai apreciati si seriosi prefecti ai Partidului National Liberal. In plina pandemie, a luat decizii inspirate pentru locuitorii judetului Neamt si a fost in primul rand in lupta cu abuzurile si masurile discretionare ale PSD si ale baronului Ionel Arsene. Sunt convins ca George Lazar poate coagula in jurul lui oameni valorosi, ca va conduce cu echilibru si implicare echipa PNL Neamt. Personal, vad in George Lazar viitorul presedinte al Consiliului Judetean Neamt, la alegerile din 2024", a subliniat senatorul Eugen Tapu-Nazare.Presedintele interimar al PNL Neamt a apreciat ca George Lazar, ca lider al filialei locale si Florin Citu , ca presedinte al partidului, pot face o echipa buna. "Premierul Citu face parte din garnitura oamenilor aflati la maturitate , care au experienta, dar si formarea necesara, pentru reformele prea mult intarziate. Dupa ce a studiat la o prestigioasa universitate americana, unde a absolvit un master in economie si matematica, cu un doctorat la Iowa State University, Florin Citu si-a demonstrat competenta ca lector universitar in Statele Unite ale Americii, ca economist la Banca Europeana de Investitii, ca economist sef la ING BANK, ca ministru de Finante si lider al senatorilor liberali. Il pretuiesc pentru ca este un profesionist, dar si un om plin de bune intentii, preocupat cu adevarat de modernizarea Romaniei, care isi doreste sa schimbe soarta economica si sociala a romanilor", a precizat Eugen Tapu-Nazare.Parlamentarul liberal a subliniat ca in democratiile consolidate este practicata dubla postura de premier si lider de partid "Guvernarea inseamna si decizie politica. Dubla postura a lui Florin Citu, de premier si de presedinte de partid, o practica intalnita in toate democratiile consolidate, va asigura o guvernare liberala coerenta si eficienta, ceea ce va spori sansele unui scor favorabil PNL, la alegerile din 2024. Da, cred in acesti oameni, cred in puterea lor de reforma si in spiritul lor de a face echipa, la Neamt sau oriunde in alta parte.Liberalii au nevoie de acest suflu nou, pentru ca 2024 sa gaseasca un PNL reformat, capabil sa castige toate scrutinurile electorale si sa aduca bunastarea si respectul pe care romanii il asteapta! Doar asa, PNL, cel mai vechi actor de pe scena politica romaneasca, va putea face fata provocarilor, deloc putine, ale momentului, ale etapei post-pandemie si ale schimbarilor care se resimt la nivel global. Si sunt convins ca, in spiritul democratiei de care am dat mereu dovada, noi, liberalii, trebuie sa profitam de aceasta competitie interna, pentru dezbateri si clarificari, pentru reforme si modernizare interna. Mereu, prin noi insine", a conchis senatorul Eugen Tapu-Nazare.Pentru functia de presedinte al PNL Neamt si-a anuntat candidatura, pana acum, prefectul George Lazar. Acesta a anuntat ca il sustine pe premierul Florin Citu pentru presedintia PNL.